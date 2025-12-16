内地买家今年首11个月录1.25万宗成交 涉1256亿 成交量及金额双创新高

本港楼市重现「北水」热潮，根据中原最新数据显示，今年首11个月以普通话拼音登记的买家，成交宗数达12550宗，涉及金额1256亿，双双创历史新高，预计今年全年成交量及金额，有望挑战1.38万及1380亿。

11月成交金额高达159.8亿

尽管上月普通话拼音买家的成交宗数回落至1263宗，属两个月低位，但为连续9个月逾千宗，首11个月累计达12550宗，已经超越去年全年约11631宗，再创1995年有纪录以来新高。

至于上月普通话拼音买家涉及的成交金额，高达159.8亿，按月增加近3%，平均每宗成交金额达1266万，较10月1137万，增加逾一成，连升五个月，反映购买力正在升级。首11个月累计，这类买家涉及的成交金额1256亿，较去年同期1208亿，高出约4%。

内地买家对具备楼龄优势的新盘情有独钟，上月一手市场普通话拼音买家录576宗成交，占整体一手成交1745宗的33%，涉及资金达93.4亿。二手市场则录约687宗普通话拼音买家成交，占整体二手成交3367宗的20.4%，涉及金额66.5亿。

与此同时，内地买家同时带动豪宅市场，上月全港共录得91宗楼价超过5000万的成交，按月急增30%，达到去年11月以来最高水平。上述成交当中，普通话拼音买家占43宗，接近一半份额，当中35宗属一手成交，其余8宗则属二手成交。

启德新盘成置业焦点

若按地区划分，启德新区已成为内地客置业焦点，上月启德区合共录得280宗成交，其中148宗来自普通话拼音买家，占比超过52%。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，政府全面撤辣及积极引入外来人才，大大刺激内地客在港置业意欲，预期今年全年成交量有望挑战1.38万宗，涉及金额达1380亿元，势将连续两年创纪录。