港P不变后 汇丰延长定按申请 业界料反映拆息回落有限 平过H按几多？

【定息按揭/按揭/楼按/汇丰】美国减息后，港银宣布维持港元最优惠利率（P）于5厘不变。汇丰银行今年8月推出的首3年或首5年定息按揭计划，息率均固定为2.73厘。该行计划原定于今年12月31日截止申请，现时最新已将申请期延长至2026年4月30日，贷款须于2026年8月31日或之前提取。业界人士分析认为，这反映未来港元拆息（HIBOR）回落空间有限，预料定按使用率可进一步提升。

中原按揭王美凤：30年期计料月供可减少6.4%

中原按揭董事总经理王美凤回应指，有关定按首3年或首5年定息率为2.73厘，较现时市场上普遍的H按按息3.25厘，低约0.52厘，30年期计料月供可减少6.4%。基于减息周期由去年9月起已达16个月，美国预期未来减息空间收窄，促使2.73%定息计划吸引力增加，用家变相在息率停滞期先享减息，并受惠于更多低息按揭选择。有关定按客户照可享有银行提供之现金回赠优惠，定息期后之按息与现有市场H按封顶息水平一致（P-1.75% ; P:5%），并跟随市场H按提供短至两年较具弹性之罚息期。

王美凤续指，以有关定息按揭计划（定息2.73厘）与市场H按（H加1.3厘）相比，若1个月拆息并未跌至低于1.43%水平，是次定息率2.73%仍会低于现时市场H按息水平。今天1个月拆息为2.98%，尽管拆息因应美国减息将会有所回落，但若非资金流向再次出现较大变化，预期明年1个月拆息低于1.43厘之机会不大，若非银行下调H按计划息率，意味明年H按息低于2.73%之机会不大。

她表示，有关定按首3年或5年定息2.73%，有利借款人在3至5年锁定低息水平，按息即时较现时降低0.52厘；以平均新批按揭额约500万元、30年期为例，采用定息2.73%按揭每月供款固定20,359元，较现时H按封顶息3.25%计，供款减少1,401元，减幅6.4% ; 利息支出减少约2,167元，减幅达16%。定按除了可享有减息效果、降低每月供款额，减轻供款负担之外，更可让借款人在定息期内维持供款额不变之稳定性，有利制定预算及进行精确财务规划。

她指出，是次大型银行在减P周期完结后再决定延长有关低息定按计划，定息率低于市场H按息，相信可让用家在息率停滞期仍可享有减息效果的按揭选择，反映银行对按市及楼市持正面积极取态，有助利好支持楼市，巩固买家入市信心。

经络张颢曦：料HIBOR回落空间有限

经络按揭转介营运总监张颢曦表示，汇丰银行的定息按揭计划，自推出以来有一定捧场客，包括部分新造按揭买家及转按业主。根据金管局住宅按揭统计，今年10月份定息按揭计划的比例报3.7%，按月增加1.1%，创下35个月的新高。

张颢曦表示，本港银行体系总结余维持约539亿港元，HIBOR回落空间相对有限，预计HIBOR明年初大致徘徊于2厘至3厘区间。以一般新造H按计划H加1.3厘的息率计算，H按业主短期内仍需以封顶息率3.25厘供楼。

假设贷款额500万元、年期为30年，现时银行普遍H按及P按计划的息率为3.25厘，每月供款为21,760元；汇丰银行推出的首三年及五年定按计划，息率均固定为2.73厘，每月供款比银行普遍H按及P按计划，减少1,401元至20,359元。

他称，汇丰推出的定按计划，不仅可即时节省更多利息支出，亦可锁定指定年期的息率，避免日后因利率波动带来的风险，相信此计划能吸引部分非固定收入人士，或长线投资人士选用。此外，早年选用发展商高成数按揭的业主，亦可转按至此计划悭息。汇丰银行延长了定息按揭计划的申请期，预计定息按揭的选用比例仍有上升空间。