新屋仔业主盘开拍价680万 较估价低15% 附连约1609方呎花园

楼市动向
更新时间：16:01 2025-12-15 HKT
发布时间：16:01 2025-12-15 HKT

粉岭结合历史文化、现代规划与自然景观，四周绿意盎然，同时享有城市成熟发展及历史建筑的文化底蕴，区内新屋仔一个业主盘，开拍价680万，较银行估价低15%，平均呎价5120元。

粉岭新屋仔56号地下及1楼，开价680万较估价低约15%。该物业户外望翠绿山峦，加上邻近均为村屋，景观开扬且宁静怡人。

附连约1609呎花园

环亚拍卖行发言人表示，粉岭新屋仔56号地下及1楼，面积1328方呎，下复式设计，4房双套间隔，附连约1609方呎花园，业主开价680万，较银行估价约800万低约120万或15%，平均呎价5120元（不计花园），将于12月16日（二）拍卖，同场共有约43项物业可供竞投。

该物业间隔宽敞四正，客饭厅呈长方设计，间隔实用。大厅空间感十足，类近大门让空间延至室外，营造宽阔的感觉。另外主人寝室内更设有衣帽间空间，别致设计为住户提供贴心而且实用的生活体验。

属名校网地段

该复式户外望翠绿山峦，加上邻近均为村屋，景观开扬且宁静怡人。另外，门前空间同样见宽敞，可供多辆汽车行走停泊，不但出入方便，而且能让多个朋友驾车前来团聚游玩。

小学校网81，区内大部分是资助小学，只有1间官立小学，不过因区内共有14间官津小学，当中不乏五旬节于良发小学及圣公会嘉福荣真小学等热门学校。中学校网为北区，提供丰富多元的课程和联课活动，东华三院李嘉诚中学、田家炳中学、香港道教联合会邓显纪念中学等名校亦位于该区。

