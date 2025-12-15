Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘摊薄客源 10大屋苑成交按周稍回落

楼市动向
更新时间：14:47 2025-12-15 HKT
发布时间：14:47 2025-12-15 HKT

受到新盘抢占市场焦点及摊薄客源影响，指标屋苑交投稍回落。综合各大物业代理统计显示，10大屋苑过去两日录约10宗成交，其中红磡黄埔花园录约3宗较突出。

黄埔花园录3宗成交

中原分行分区营业经理袁显岸表示，刚过去周末黄埔花园录约3宗成交，其中11期12座低层B室，单位面积639方呎，3房连套房间隔，以852万售出，呎价约13333元。原业主于2012年以600万购入单位，持货13年转售，帐面获利252万，期内单位升值42%。

利嘉阁助理营业董事丁培鸿表示，过去两日鲗鱼涌太古城录约2宗成交，包括太湖阁低层A室，单位面积约583方呎，成交价约720万，呎价约12350元。

值得留意的是，楼市刚需持续强劲，细价屋苑连环获上车客承接。美联分行高级分区营业经理梁磊升表示，屯门宝怡花园2座中低层G室，面积约415方呎，属2房间隔，最新以约368万成交，呎价约8867元，属市价水平。

祥益区域董事袁思贤表示，屯门市广场8座中层L室，面积322方呎，议价后获上车客以359万购入自住，呎价约11149元，属市场价成交。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

