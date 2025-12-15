Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

核心区舖空置率6.6% 中环租赁表现亮眼 空置率回落至4.3%水平

楼市动向
更新时间：12:33 2025-12-15 HKT
发布时间：12:33 2025-12-15 HKT

受惠于访港旅客数字持续增长，加上本地消费气氛越趋稳定，零售业表现继续靠稳。戴德梁行指，今年第四季，核心区一线街舖平均空置率进一步回落至6.6%，为疫情以来低位，季内以中环新租赁表现最为亮眼，该区空置率由上季的10%明显回落至4.3%水平。

季内尖沙咀空置率轻微下调至8.3%，铜锣湾大致持平在7.9%，旺角则微升至6.1%。

租金方面，由于中环和旺角的空置率较低，加上该两区的本地消费活动相对坚韧，租金较具抗跌力，按年分别持平和微跌1.1%。

租客趋向大众化

另一方面，铜锣湾和尖沙咀租赁活动不少，惟品牌更趋大众化，业主议价态度倾向务实，租金下调幅度较明显，分别按年下调7.3%和8%。至于餐饮舖租方面，部分餐饮舖位待租数量不少，租金难免受压，旺角、中环和铜锣湾2025年累计跌幅介乎0.3%至3.6%。

尖沙咀则因个别有海景餐饮舖金硬净，业主普遍保持开放态度，愿意保留原有餐厅装修和设备，以降低新租客前期开业成本。

相关文章：铜锣湾渣甸坊巨舖 月租逾30万 手信店进驻 平均每呎120元

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

