铜锣湾渣甸坊巨舖 月租逾30万 手信店进驻 平均每呎120元

核心区舖位租赁持续，铜锣湾渣甸坊及启超道交界一个地舖，建筑面积约2500方呎，以逾30万租出，平均呎租120元，新租客为售卖具香港特色的手信店。

巨舖面积约2500呎

铜锣湾恩平道54号低层地下A舖及渣甸坊7号地舖，实际位置为渣甸坊与启超道交界，建筑面积约2500方呎，旧租客龙城药房，于去年11月进驻，月租约30万，在租用一年后迁出。

市场消息透露，该巨舖刚以每月逾30万租出，平均呎租约120元，新租客为近年兴起的手信店，售卖具香港特色的小礼物，与旧租金相若。

据了解，新客手信店主要顾客对像为游客，看中该舖位处铜锣湾核心地段，兼接近港铁站出口，日夜人流如鲫。

对上一手租客为龙城药房，早年则由化妆品连锁店卓悦承租，并且一租接近20年，是该舖位的长情租客。

高峰期月租200万

卓悦自2005年开始承租，最初月租43.8万，其后加租续约，直至2014年急升至200万，为该舖位历来最贵租金。是次由手信店进驻，租金相对卓悦在2014年承租时的高位，大幅下跌170万或85%。

2017年8月，卓悦未有续租而选择撤出，不过，相隔不足一年，在2018年6月卓悦重返旧址租用，月租大减至65万，去年7月正式结业。

随着来港游客增加，除了传统零售外，手信店成为舖市一股新势力，纷纷承租旅游区地舖，聚集铜锣湾，其中，尖沙咀海防道35至37号海利行地下C号舖，建筑面积约750方呎，早前以每月32万租出，平均呎租高达427元。