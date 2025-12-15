村屋门槛低获上车客捧场 惟按揭较繁复 拆解6个伏位｜曹德明
更新时间：06:00 2025-12-15 HKT
发布时间：06:00 2025-12-15 HKT
发布时间：06:00 2025-12-15 HKT
今年楼市气氛逐步回暖，加上息口回落，市民入市意欲有所增加，部分新手买家或会选择入手门槛较低的二手村屋。事实上，村屋实用率高，邻近环境舒适宁静，部分村屋更毋须缴付管理费，且可饲养宠物，一直吸引不少上车客捧场。然而，村屋按揭一般较私楼按揭繁复，涉及问题亦较多。笔者在此为大家拆解入市村屋时，需要注意的6个伏位。
入市前需确保完成补地价
1. 村屋一般分为「旧屋地」、「祖堂地」及「丁屋」，其中市场上最常见村屋类型为丁屋。丁屋与居屋二手市场一样，须先补地价，方可在市场上自由买卖。因此，购买丁屋前必须先确保物业已完成补地价手续。
2. 村屋交投较私楼疏落，银行因缺乏市场交投参考指标，加上部分村屋质素参差，估价行取态较为保守，较容易出现估价不足的情况，影响买家预算，建议入市前预留充足的备用资金以应付首期开支。
3. 村屋按揭还款期一般为25至30年，部分银行以「55至65年减去楼龄」来计算。若透过按揭保险申请高成数按揭，最高按揭年期仅能以「55年减去楼龄」计算，即楼龄超过25年的村屋无法借足30年，且对入息要求将相应提高。
逾千万村屋最高八成半按揭
4. 银行一般可提供最高七成按揭。首置人士透过按揭保险，购买1,000万元或以下物业，更可承造最高九成按揭；但需留意，1,000万元以上村屋，最高其实只可承造八成半按揭。
5. 村屋涉及业权、地契、路权及楼宇结构等复杂问题，银行在审批按揭时，可能会委派估价行人员亲临现场视察或验楼，审批时间较一般按揭批核为长，建议买家与卖方争取至少两个月以上的成交期。
6. 各银行对村屋按揭取态有所不同，稍有不慎，银行批出的按揭成数可能未如理想，最终或会超出预算。若想了解哪间银行可承造村屋按揭，建议寻找大型且专业的按揭中介公司进行详细咨询，并协助配对合适银行。
曹德明
经络按揭转介首席副总裁
股市今年表现亮丽 港人套股换楼 还是套楼换股｜曹德明
供满楼想加按物业有窍门 倍大套现金额不蚀息 赚尽现金回赠｜曹德明
KOL或Slasher如何申按揭 收入不稳需更多证明 最高只能借八成｜曹德明
最优惠利率与H按环环相扣 P息左右封顶利率 同时影响入息要求｜曹德明
绿置居中签买租置公屋 折扣率更高兼享十成按揭 惟不代表「无本」置业｜曹德明
白居二买家申请按揭4个贴士 房协房委居屋有不同 减息周期宜选H按｜曹德明
买楼最怕估价不足 3个方法可自救 避免抬钱做按揭｜曹德明
上车客热捧旧唐楼 楼龄高按揭难借足？ 留意3大注意事项｜曹德明
住宅按揭平均年期升至27年 还款期越长越好？宜留意4大重点｜曹德明
「钉契楼」多涉僭建或金钱纠纷 按揭繁复棘手 新手不宜贪平购买｜曹德明
最Hit
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
2025-12-13 14:30 HKT
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
2025-12-12 17:51 HKT