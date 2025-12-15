村屋门槛低获上车客捧场 惟按揭较繁复 拆解6个伏位｜曹德明

今年楼市气氛逐步回暖，加上息口回落，市民入市意欲有所增加，部分新手买家或会选择入手门槛较低的二手村屋。事实上，村屋实用率高，邻近环境舒适宁静，部分村屋更毋须缴付管理费，且可饲养宠物，一直吸引不少上车客捧场。然而，村屋按揭一般较私楼按揭繁复，涉及问题亦较多。笔者在此为大家拆解入市村屋时，需要注意的6个伏位。

入市前需确保完成补地价

1. 村屋一般分为「旧屋地」、「祖堂地」及「丁屋」，其中市场上最常见村屋类型为丁屋。丁屋与居屋二手市场一样，须先补地价，方可在市场上自由买卖。因此，购买丁屋前必须先确保物业已完成补地价手续。

2. 村屋交投较私楼疏落，银行因缺乏市场交投参考指标，加上部分村屋质素参差，估价行取态较为保守，较容易出现估价不足的情况，影响买家预算，建议入市前预留充足的备用资金以应付首期开支。

3. 村屋按揭还款期一般为25至30年，部分银行以「55至65年减去楼龄」来计算。若透过按揭保险申请高成数按揭，最高按揭年期仅能以「55年减去楼龄」计算，即楼龄超过25年的村屋无法借足30年，且对入息要求将相应提高。

逾千万村屋最高八成半按揭

4. 银行一般可提供最高七成按揭。首置人士透过按揭保险，购买1,000万元或以下物业，更可承造最高九成按揭；但需留意，1,000万元以上村屋，最高其实只可承造八成半按揭。

5. 村屋涉及业权、地契、路权及楼宇结构等复杂问题，银行在审批按揭时，可能会委派估价行人员亲临现场视察或验楼，审批时间较一般按揭批核为长，建议买家与卖方争取至少两个月以上的成交期。

6. 各银行对村屋按揭取态有所不同，稍有不慎，银行批出的按揭成数可能未如理想，最终或会超出预算。若想了解哪间银行可承造村屋按揭，建议寻找大型且专业的按揭中介公司进行详细咨询，并协助配对合适银行。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁