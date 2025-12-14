银线湾别墅5000万成交 持货34年劲赚逾9倍

楼市好转之际，不少长情业主沽货获厚利。世纪21奇丰营业董事廖振雄表示，西贡银线湾别墅单号屋，面积2,102方呎，以5,000万成交，呎价23,787元；原业主早于1991年以480万购入上址，持货34年至今转售，帐面赚4,520万或9.4倍。

新港城496万易手

中原分行资深区域营业经理胡耀祖指，马鞍山新港城R座高层06室，面积337方呎，以496万易手，呎价14,718元。原业主于2010年以240万购入，帐面获利256万或约1倍。

粉岭华明邨168万成交

利嘉阁分行高级经理罗富钦称，粉岭华明邨信明楼中层27室，面积约147方呎，以168万（自由市场价）成交，呎价约11,429元。原业主于2024年以约160万购入，帐面赚8万。

祥益高级分行经理林家伦表示，天水围天祐苑C座中层7室，面积438方呎，以268万（居二市场价）易手，呎价约6,119元。

