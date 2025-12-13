首11月二手住宅注册量创4年新高 63%地区超去年全年

今年楼市交投畅旺，全港二手住宅注册量已超越去年全年。据美联物业研究中心综合土地注册处资料，今年首11个月二手住宅(包括私人住宅及公营房屋)注册量合共录41,317宗，已超越去年全年，并创4年新高。

美联物业分析师岑颂谦指出，若以全港按130分区划分，共有83区(占约63.8%)的二手注册宗数已率先超越去年全年。年内交投最活跃的首10区中，半数已超越去年全年，当中表现最好的是北角/炮台山与西营盘，宗数同样比起去年全年高出约26.7%，表现突出。

屯门市中心注册量最多

130区中，今年首11个月二手注册量共有5区超过千宗，居首的屯门市中心录1,676宗，较去年全年高出约1.3%，排第二位的元朗市中心录1,256宗，更高出约14.2%；紧随的北角/炮台山以1,204宗排第三位，按年高出约26.7%；荃湾市中心与马鞍山分别录1,049宗及1,048宗，分别排第四及五位。

金额方面，今年首11个月北角/炮台山二手注册金额录约83.4亿元，成为130区二手金额最高的区份，比起去年全年已高出约20.5%；至于年内交投最活跃的首10区中，宗数与北角/炮台山同样升约26.7%的西营盘，金额亦较去年全年高出约15.1%。另有3个同样超越去年全年，包括元朗市中心、马鞍山、荃湾市中心，分别高出约8.7%、约2.1%及约2%。

首11个月二手注册量最多10区

二手注册量(宗) 二手注册金额 地区 25年

首11个月 24年

全年 比较 25年

首11个月 24年

全年 比较 屯门市中心 1,676 1,655 +1.3% $62.6亿 $64.7亿 -3.2% 元朗市中心 1,256 1,100 +14.2% $59.0亿 $54.3亿 +8.7% 北角/炮台山 1,204 950 +26.7% $83.4亿 $69.2亿 +20.5% 荃湾市中心 1,049 993 +5.6% $45.7亿 $44.8亿 +2.0% 马鞍山 1,048 1,053 -0.5% $62.0亿 $60.7亿 +2.1% 天水围 961 997 -3.6% $41.7亿 $44.5亿 -6.3% 大围 817 831 -1.7% $53.1亿 $54.9亿 -3.3% 将军澳市中心 747 814 -8.2% $55.3亿 $61.7亿 -10.4% 西营盘 727 574 +26.7% $42.6亿 $37.0亿 +15.1% 粉岭/粉岭北/沙头角/打鼓岭 723 770 -6.1% $29.9亿 $31.3亿 -4.5%

以上数据是综合土地注册处的物业买卖注册个案资料制作，并不包括村屋，而数字有可能会作修订；鉴于签署买卖合约至递交到土地注册处注册登记需时，每月注册个案一般主要反映前一个月市况；资料来源：土地注册处及美联物业研究中心