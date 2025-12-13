首11月二手住宅注册量创4年新高 63%地区超去年全年
发布时间：17:14 2025-12-13 HKT
今年楼市交投畅旺，全港二手住宅注册量已超越去年全年。据美联物业研究中心综合土地注册处资料，今年首11个月二手住宅(包括私人住宅及公营房屋)注册量合共录41,317宗，已超越去年全年，并创4年新高。
美联物业分析师岑颂谦指出，若以全港按130分区划分，共有83区(占约63.8%)的二手注册宗数已率先超越去年全年。年内交投最活跃的首10区中，半数已超越去年全年，当中表现最好的是北角/炮台山与西营盘，宗数同样比起去年全年高出约26.7%，表现突出。
屯门市中心注册量最多
130区中，今年首11个月二手注册量共有5区超过千宗，居首的屯门市中心录1,676宗，较去年全年高出约1.3%，排第二位的元朗市中心录1,256宗，更高出约14.2%；紧随的北角/炮台山以1,204宗排第三位，按年高出约26.7%；荃湾市中心与马鞍山分别录1,049宗及1,048宗，分别排第四及五位。
金额方面，今年首11个月北角/炮台山二手注册金额录约83.4亿元，成为130区二手金额最高的区份，比起去年全年已高出约20.5%；至于年内交投最活跃的首10区中，宗数与北角/炮台山同样升约26.7%的西营盘，金额亦较去年全年高出约15.1%。另有3个同样超越去年全年，包括元朗市中心、马鞍山、荃湾市中心，分别高出约8.7%、约2.1%及约2%。
首11个月二手注册量最多10区
|
|
二手注册量(宗)
|
二手注册金额
|
地区
|
25年
|
24年
|
比较
|
25年
|
24年
|
比较
|
屯门市中心
|
1,676
|
1,655
|
+1.3%
|
$62.6亿
|
$64.7亿
|
-3.2%
|
元朗市中心
|
1,256
|
1,100
|
+14.2%
|
$59.0亿
|
$54.3亿
|
+8.7%
|
北角/炮台山
|
1,204
|
950
|
+26.7%
|
$83.4亿
|
$69.2亿
|
+20.5%
|
荃湾市中心
|
1,049
|
993
|
+5.6%
|
$45.7亿
|
$44.8亿
|
+2.0%
|
马鞍山
|
1,048
|
1,053
|
-0.5%
|
$62.0亿
|
$60.7亿
|
+2.1%
|
天水围
|
961
|
997
|
-3.6%
|
$41.7亿
|
$44.5亿
|
-6.3%
|
大围
|
817
|
831
|
-1.7%
|
$53.1亿
|
$54.9亿
|
-3.3%
|
将军澳市中心
|
747
|
814
|
-8.2%
|
$55.3亿
|
$61.7亿
|
-10.4%
|
西营盘
|
727
|
574
|
+26.7%
|
$42.6亿
|
$37.0亿
|
+15.1%
|
粉岭/粉岭北/沙头角/打鼓岭
|
723
|
770
|
-6.1%
|
$29.9亿
|
$31.3亿
|
-4.5%
以上数据是综合土地注册处的物业买卖注册个案资料制作，并不包括村屋，而数字有可能会作修订；鉴于签署买卖合约至递交到土地注册处注册登记需时，每月注册个案一般主要反映前一个月市况；资料来源：土地注册处及美联物业研究中心