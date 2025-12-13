Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

首11月二手住宅注册量创4年新高 63%地区超去年全年

楼市动向
更新时间：17:14 2025-12-13 HKT
发布时间：17:14 2025-12-13 HKT

今年楼市交投畅旺，全港二手住宅注册量已超越去年全年。据美联物业研究中心综合土地注册处资料，今年首11个月二手住宅(包括私人住宅及公营房屋)注册量合共录41,317宗，已超越去年全年，并创4年新高。

美联物业分析师岑颂谦指出，若以全港按130分区划分，共有83区(占约63.8%)的二手注册宗数已率先超越去年全年。年内交投最活跃的首10区中，半数已超越去年全年，当中表现最好的是北角/炮台山与西营盘，宗数同样比起去年全年高出约26.7%，表现突出。

屯门市中心注册量最多

130区中，今年首11个月二手注册量共有5区超过千宗，居首的屯门市中心录1,676宗，较去年全年高出约1.3%，排第二位的元朗市中心录1,256宗，更高出约14.2%；紧随的北角/炮台山以1,204宗排第三位，按年高出约26.7%；荃湾市中心与马鞍山分别录1,049宗及1,048宗，分别排第四及五位。

金额方面，今年首11个月北角/炮台山二手注册金额录约83.4亿元，成为130区二手金额最高的区份，比起去年全年已高出约20.5%；至于年内交投最活跃的首10区中，宗数与北角/炮台山同样升约26.7%的西营盘，金额亦较去年全年高出约15.1%。另有3个同样超越去年全年，包括元朗市中心、马鞍山、荃湾市中心，分别高出约8.7%、约2.1%及约2%。

首11个月二手注册量最多10区

 

二手注册量(宗)

二手注册金额

地区

25年
首11个月

24年
全年

比较

25年
首11个月

24年
全年

比较

屯门市中心

1,676

1,655

+1.3%

$62.6亿

$64.7亿

-3.2%

元朗市中心

1,256

1,100

+14.2%

$59.0亿

$54.3亿

+8.7%

北角/炮台山

1,204

950

+26.7%

$83.4亿

$69.2亿

+20.5%

荃湾市中心

1,049

993

+5.6%

$45.7亿

$44.8亿

+2.0%

马鞍山

1,048

1,053

-0.5%

$62.0亿

$60.7亿

+2.1%

天水围

961

997

-3.6%

$41.7亿

$44.5亿

-6.3%

大围

817

831

-1.7%

$53.1亿

$54.9亿

-3.3%

将军澳市中心

747

814

-8.2%

$55.3亿

$61.7亿

-10.4%

西营盘

727

574

+26.7%

$42.6亿

$37.0亿

+15.1%

粉岭/粉岭北/沙头角/打鼓岭

723

770

-6.1%

$29.9亿

$31.3亿

-4.5%

以上数据是综合土地注册处的物业买卖注册个案资料制作，并不包括村屋，而数字有可能会作修订；鉴于签署买卖合约至递交到土地注册处注册登记需时，每月注册个案一般主要反映前一个月市况；资料来源：土地注册处及美联物业研究中心

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

