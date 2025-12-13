Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾旧楼新强拍底价逾26亿

更新时间：11:50 2025-12-13 HKT
发布时间：11:50 2025-12-13 HKT

新世界并购多年的铜锣湾旧楼群，近日有新进展。土地审裁处文件显示，最新拍卖底价为26.79亿，较先前批出强制售卖令时的28.38亿，低1.59亿或5.6%。

较先前28.38亿元低5.6%

土审处文件又显示，申请人要求为是次强拍延期3个月，土审处对申请持中立态度，并要求在延期期间进行拍卖。法官向受托人提醒，根据条例进行强制出售，不仅是在公开市场上正常出售和购买房产。缺失租约或契约等档案，不会直接影响个人业权，惟不应成为拖延付款过程的借口。

上述项目涉及3个地段，由3幢相连旧楼组成，包括波斯富街54至76号、利园山道5至27号及罗素街60号，占地面积约19831方呎。新世界早于2022年已就上址提交强拍申请，当时估值45.05亿，以申请时市场估值计，曾为本港历年最大额单一强拍项目，最新底价则较3年前估值低18.26亿或40.5%。文件显示，申请人2022年入禀时集合约80.09%至90.32%业权，其后继续收购，业权增至约83.33%至92.47%。

是次地皮属旧契项目，不受发展限制，规划上为「商业（2）」用途，若以地积比率15倍重建，料可重建一幢总楼面约29.75万呎商业项目，以底价26.79亿计算，每呎楼面地价约9005元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

