金钟远东金融呎价16359元易手 内地银行沽货 30年升值2.4%

楼市动向
更新时间：10:58 2025-12-12 HKT
发布时间：10:58 2025-12-12 HKT

近期核心区甲厦买卖活跃，业主趁势沽货套现，金钟远东金融中心一个单位，属该厦最优质单位，以2480万易手，平均呎价16359元，原业主持货30年升值2.4%。

单位面积1516方呎

金钟远东金融中心23楼6室，建筑面积1516方呎，以2480万易手，平均呎价16359元，区内代理表示，该单位望全海景，属该厦优质单位，现时造价较高峰期明显回落至少60%至70%，该厦新高纪录需追溯到2018年4月，当时33楼全层以约每呎6.11万成交，创下当时全港写字楼呎价新高。

连约回报3.4厘

原业主为一间中资银行深圳分行，于1995年1月以2421万购入，曾自用逾20年，随后转为出租，两年前由上海上市公司「确成硅化国际发展」承租，月租7万，连约至2028年2月，新买家料回报3.4厘，是次沽货帐面获利69万，持货30年升值2.4%。

近期，远东金融中心亦录1宗成交，37楼01室，建筑面积约5400方呎，以每呎1.68万易手，涉资约9072万，交吉交易，原业主丝宝国际于2000年11月斥资3800万购入，持货25年帐面获利5272万，升值约1.39倍。

近期核心区甲厦屡录成交，买家包括知名企业，品牌趁商厦市况低潮自置物业，亦有用家连约购入，待约满收回自用，业内人士预期，此情况会持续，内地及港人用家不喜欢长期租用，钟情自置物业。

其中，中环中心52楼全层交投瞩目，涉资高逾5.65亿，每呎2.2万，建筑面积约25695方呎，买家丰盛环球投资有限公司，「丰盛」系列为知名金融服务公司，包括丰盛环球策略资本，以及丰盛环球理财司（前称丰盛国际投资），在亚洲地区包括香港、台湾、日本和内地拓展金融服务。

该厦新高纪录需追溯到2018年4月，当时33楼全层以约每呎6.11万成交。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

