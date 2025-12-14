伦敦新盘入门价647万 4万方呎配套设施 含水疗池、私人影院

香港为不少伦敦住宅新盘的海外销售点之一，最新位于西伦敦项目White City Living来港推售，售价约为英镑62.5万起，折合港币约647万。

涵盖开放式至4房

由英国著名发展商The Berkeley Group发展，位於伦敦西二区的White City Living，提供逾2500套全新住宅。是次来港推售，售价为英镑62.5万起，折合港币约647万，买家凡购买2房或以上单位，可另购买停车位。

目前在售的空中沙滩俱乐部系列The Solaris及水景系列Cascades Three，提供多种户型选择，包括精品开放式、1房至4房户型，另有顶层复式豪宅。

The Solaris坐落于整个项目的入口位置，由2座高楼所组成，配备一系列高端设施，当中亮点为空中沙滩俱乐部。全新Cascades Three系列设有可俯瞰水景的私人露台，让住户沉浸在流水中享受东方园林的静谧。

项目设有占地近4万方呎的住户专属的配套设施，配备室内泳池、水疗池、健身房、两个12座私人影院等。位于Westmont Club Residences 11层的空中沙滩俱乐部，设有恒温泳池、烧烤设施等。

项目位置优越，社区入口毗邻White City和Wood Lane地铁站，拥3条地铁线及伦敦地上铁路环绕之优势，距伦敦市中心约10分钟车程，步行前往欧洲最大购物中心Westfield仅需约2分钟。发展商委托中原地产（海外）协助销售。