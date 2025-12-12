Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屋苑连录获利成交个案 峻峰花园持货25年赚369万

楼市动向
更新时间：10:07 2025-12-12 HKT
发布时间：10:07 2025-12-12 HKT

本港银行未有跟随美国减息，惟本港经济好转，资金涌向实物资产，楼价得到支持并反弹回升，二手市场连录获利成交个案，最瞩目为筲箕湾峻峰花园一个2房户559万沽，原业主持货25年易手帐面已大赚369万。

美联助理区域经理郑琨表示，筲箕湾峻峰花园A座中层4室，面积约439方呎，为2房户型，议价后以约559万成交，呎价约12733元。据了解，原业主于2000年以约190万购入物业，持货25年转手，帐面获利约369万或约1.9倍。

康蕙花园585万沽

利嘉阁分行联席董事陈家豪称，鲗鱼涌康蕙花园2座高层E室，面积约423方呎，原则采2房间隔，获内地专才以585万购入，呎价约13830元。据悉，原业主在1998年以约255万买入单位，持货至今27年易手，帐面获利约330万，期内物业升值约1.3倍。

朗晴居呎价8824元

中原区域营业经理王勤学说，元朗朗晴居11座低层B室，面积578方呎，2房间隔，亦以510万易手，呎价8824元。原业主于2009年以187万购入，持货约16年转手，帐面赚323万或1.7倍。

美联分行区域经理罗定康表示，将军澳都会駅2期（城中駅）7座中高层F室，面积约503方呎，属2房间隔，获区内客「零议价」720万承接，成交价较银行估价754万低约4.5%，呎价14314元。原业主于2011年以约418万购入，持货约14年转手，帐面赚约302万或72.2%。

