减息带动购买力加快释放 宏安邓灏康：供求渐回稳 明年楼价料升5%

楼市近月回暖，成交价量都有所上升，宏安行政总裁邓灏康认为，今年楼价已触底回升，在息口回落刺激购买力加快释放、私人住宅供求逐渐回稳，以及租金上升促使「转租为买」趋增等因素支持下，预期明年整体楼价有约5%升幅。

邓灏康接受本报访问时表示，相信楼价今年已经触底，配合连环减息减轻供楼负担，刺激买家加快置业步伐，推动市况继续向好发展，成为支持楼市回升一大重要因素。 事实上，差估署数据显示，今年10月私宅楼价指数报294.3，按月上升约0.41%，为2021年之后首次出现连升5个月情况，带动指数首10个月累升1.76%，楼价有明显回升迹象。

访问言论重点 减息有助减轻供楼负担，刺激购买力释放

供求逐渐回稳支持楼价继续回升

租金上升令部分实力租客转租为买，增添楼市动力

相信楼价今年已触底，明年整体楼价料升5%

豪宅需求保持稳定，并受世界各地富豪追捧

明年首季料推2盘，合共涉359伙，主打中小型单位

升幅主要集中市区盘

未来私人住宅供应量亦属影响后市走势主要因素之一，市场普遍认为受政府减少推地及发展商审慎投地等因素影响，今年私人住宅供求关系将趋向稳定。邓灏康估计，供求逐渐回稳，明年楼价有机会录约5%升幅，预期升幅主要集中于市区盘。以旗下北角101 KINGS ROAD为例，项目最近以现楼形式展开新一阶段销售，并接连录成交，反映市区项目受追捧。

邓灏康表示，北角101 KINGS ROAD最近以现楼形式展开新一阶段销售，并接连录成交，反映市区项目受追捧。

住宅租金破顶，刺激租客「转租为买」趋增，为楼市增添更大动力。邓灏康表示，租金上升主要受惠政府各项输入人才计划，持续为租务市场带来新需求。同时对买卖市场有明显帮助，因租金上升令部分实力租客考虑「转租为买」。事实上，综合物业代理数据显示，多个二手屋苑陆续出现「供平过租」的情况，持续带动租客置业做业主的意欲。

邓灏康预期，市区盘同时受到来港专才及学生租客欢迎，在两项上升动力支持下，市区租金未来升势料较理想。问及租金上升会否影响旗下项目的推盘策略，邓灏康指推盘策略不会因此受影响，将维持集团一贯方针有序推盘，但不排除一切合作方案。

集团未来推售新盘时，定价会参考同区同系项目及邻近新盘成交价，而旗下项目各有特色，吸引不同种类的买家入市，故会考虑为买家提供不同且创新的付款方式，以贴身迎合多样的入市需要。

宏安执行董事程德韵表示，集团对市场不同类型住宅的走势均感乐观，中小型住宅在住宅租金持续上升的情况下，相信短期内会因租金回报理想及较容易入场而受市场追捧。

宏安邓灏康（右）表示，楼价今年已经触底，料明年会有约5%升幅。旁为程德韵。

豪宅表现较突出

差估署数据显示，以不同面积划分，面积1722方呎或以上的豪宅单位楼价指数，按月上升1.06%；按月升幅第二大为面积1076至1721方呎的大单位，反映豪宅于众多住宅板块中，近期表现较突出。程德韵表示，今年本港新股发行规模大幅增长，集资额名列全球第一，故预计资金将聚集香港，豪宅单位需求能保持稳定，并受世界各地富豪追捧。

问及未来会增加土地储备策略，邓灏康表示，随着整体市况重回上升轨道，未来集团会继续积极研究不同地皮的发展潜力，并透过不同途径买地，由政府土地招标到不同的并购方法均会考虑。

明年首季推2盘合共涉369伙 均主打中小型单位

随着今年即将结束，发展商积极部署明年推盘计划。宏安程德韵表示，明年首季将有两个全新盘推售，包括鸭脷洲平澜街及黄大仙飞凤街项目，合共提供369伙，均主打中小型单位。

上述两个项目中，鸭脷洲平澜街项目涉及174伙，户型涵盖开放式、1房至3房，为集团港岛南系列的第二个项目，邻近港铁利东站，提供的户型多元化，料能吸引当区自住客，对投资者同样具吸引力。

至于黄大仙飞凤街项目，合共提供195伙，户型涵盖开放式、2房及3房，项目毗邻黄大仙港铁站，料可吸引同区客购入自住。除享便利交通配套，从项目能轻易前往多间大学，料适合投资者购入收租。同区对上一个项目荟鸣，开售至今销情亦见理想，现余1伙待售。

其他新盘余货方面，北角101 KINGS ROAD 早前已获批入伙纸，并陆续向买家发出收楼通知书。上月中开始正式开放现楼示范单位供公众参观，程德韵表示，睇楼客不乏同区客及家庭客，而且反应普遍理想，认为项目用料及设计属高品质，户型实用，单位更享有宝马山及城市景观。

项目至今累售196伙，尚余55伙待售，涵盖1房至3房的标准单位，以及1房至4房的特色户。随著项目已落成及安排业主收楼，租务交投开始活跃，最新个案呎租达80元，业主享约4.1厘回报，反映项目开则及配套乎合市场需求。

记者 蔡子俊

