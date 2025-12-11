Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环甲厦受追捧 今年下半年升0.5% 整体商厦租金跌0至5%

楼市动向
更新时间：11:07 2025-12-11 HKT
发布时间：11:07 2025-12-11 HKT

仲量联行研究部资深董事钟楚如表示，甲厦供应持续过剩，空置率高企，租金仍受压。尽管如此，中环及尖沙咀复苏，对冲基金、财富管理等金融机构需求殷，该行预测明年中环甲厦租金升约0%至5%，不过，整体商厦租金跌幅0%至5%。

明年全年升幅料5%内

甲厦租金自2019年下半年起，长达6年回调，预期明年见底，中环及尖沙咀率先回升，今年下半年分别录0.5%及0.2%升幅，净吸纳量达163万方呎，2019年上半年以来最高，企业重启扩充计划，对冲基金、私人银行及财富管理中心需求殷切。

实力租户偏好国际金融中心一、二期及日后落成的Central Yards，带动中环今年半年租金升0.5%，空置率降至10.9%。港岛东及九龙东等持续回落，空置率高企，市场明显分化。

预计空置率维持约15%

仲量联行港岛商业部主管郭礼言（Sam Gourlay）表示，展望2026年，市场呈现分化格局，应验「写字楼不再是单一市场，而由多个细分市场组合而成」。复苏动力主要来自金融机构，中环写字楼最受惠，预计租金升0%至5%，整体市场租金再跌0%至5%，预期整体空置率仍维持约15%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

