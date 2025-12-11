Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙塘又一城商厦料19.6亿易手 丰树产业已选买家 平均每呎8558元

楼市动向
更新时间：10:32 2025-12-11
发布时间：10:32 2025-12-11

甲厦交投升温，丰树产业（Maple Tree）旗下的又一城商业大厦（Festival Walk Office Tower），近期获准买家洽购，并与业主握手落实大方向，议定作价为19.6亿，平均每呎8558元，正就细节作进一步商谈，买卖火速进行中。

又一城商业大厦位于九龙塘达之路80号，是一座4层高的甲厦，总面积约22.9万方呎，标准楼层面积约5.2万方呎，

握手落实交易方向

市场消息透露，一名准买家极具诚意，出价19.6亿承接该物业，业主丰树产业（Maple Tree）乐于出售，以套现投入资金发展更多新项目，双方已握手落实交易大方向，议定作价为19.6亿，平均每呎8558元。

市场人士指，从来没有听闻买家在九龙塘寻找商厦，不排除买家为公营机构及政府资助机构。

又一城商业大厦即将以19.6亿易手。
又一城商业大厦即将以19.6亿易手。

有资深代理分析道，该厦总面积约22.9万方呎，实用率较其他商厦高，项目位置方便，位处港铁九龙塘站上盖，大厦质素高，惟并非一般传统金融业所追捧，目前该厦呎租约32至36元。

今年最大宗商厦交易，为阿里巴巴伙拍蚂蚁集团，向文华东方国际集团购入铜锣湾港岛壹号中心（One Causeway Bay）多层商业写字楼作为两家企业的香港总部，作价72亿，平均呎价约2.3万，更是自2021年以来香港最大宗写字楼成交。

双方已握手落实大方向，议定作价为9.6亿，平均每呎8558元，市场人士预期，不排除买家为公营机构及政府资助机构。

