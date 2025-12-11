楼价触底反弹 料明年升3%至5% 富豪卫振声：市况转趋稳定 资金回流市场

本港银行重启减息为楼市带来支持，富豪物业代理董事卫振声表示，减息不仅刺激用家置业意欲，同时租金持续上扬，带动租金回报率向上，资金重返物业市场，楼价触底反弹，预期未来一年中小型住宅价格上升3%，豪宅楼价升幅更达5%。

卫振声接受本报访问时表示，差估署私人住宅楼价指数连升5个月，租金指数亦创下历史新高，反映本港住宅市场已见底回升，尤其租金持续攀升，显示实质居住需求强劲，为楼市提供坚实的支持。

访问言论重点 租金持续攀升显示实质居住需求强劲，为楼市提供坚实的支持

新盘销情向好，反映承接力增强

近期二手频录短炒获利个案，显示楼市最坏情况已过去

定存息自高位回落，吸引资金投向「砖头」

明年中小型住宅价格料升3%，豪宅楼价升幅更可达5%

深水埗及筲箕湾两个精品住宅项目，料明年底或2027年初推出市场

今年一手成交料录约2万宗

他续说，新盘销情持续向好，预计今年首11个月累积售出逾1.88万伙，不仅较去年全年高出约19%，并且创一手新例后新高，反映承接力增强，今年全年一手成交录约2万宗，明显较去年理想。

富豪物业卫振声表示，楼价触底反弹情况明显，预期未来一年中小型住宅楼价上升3%，豪宅升幅更达5%。

今年上半年发展商推盘时，定价普遍贴近甚至略低于市价，惟过去数个月以来，价格逐渐上升，尤其是港岛区新盘价格及成交量表现理想，属健康的现象，一手楼价稳定向上，继而二手楼价才有上升的空间。

卫振声指出，部分买家于去年中购入单位，目前估价已普遍上升，业主若有意沽货，普遍有钱赚，即使获利幅度轻微，但足够给予买家信心。事实上，以自用买家心态来看，若然单位符合要求，不介意略为追价3%至5%购入「心头好」，而近期二手市场亦频录短炒获利个案，虽然只是零星情况，但显示楼市最坏情况早已过去，楼价触底反弹，并朝健康及正面发展。

他解释，不少利好因素支撑楼市，去年9月进入减息周期，本港银行已五度减息，累积减幅达0.875厘，最优惠利率重返加息前水平，有助减轻供楼人士负担。

之前不少银行以高息定存吸客，高峰时息率5至6厘，吸引资金存入银行「食息」，现时进入减息周期，定存息率自高位回落，加上整体楼价仍较高位回落26%，吸引投资者将资金投向「砖头」。

尚珑全盘130伙已售罄

卫振声举例说，旗下西营盘皇后大道西160号精品住宅尚珑，2022年疫市时落成，集团将之转卖为租，由于接近港大及中上环核心区，备受学生及白领追捧，租赁反应热烈，不少内地客一次过缴付一年租金承租。

直至今年中，集团连约推售单位，受到投资者垂青，回报率普遍3至4厘，至今全盘130伙已售罄，期间更获大手投资客斥资约4200万，连扫全层共6伙。

政策亦有利楼市，政府锐意将香港发展成为教育之都，带来庞大租楼需求，而政府积极引入外来人才，除带动租赁需求外，当在港生活稳定后，不排除在港置业，过往内地买家须付辣税，以致置业成本高昂，全面撤辣后已经与港人没有分别。

尚珑租赁反应热烈，不少内地客一次过缴付一年租金承租。

豪宅楼价升幅达5%

卫振声预期，楼市将会承接好势头，未来一年中小型住宅价格表现稳定，预期上升3%，半山、山顶及南区豪宅供应稀少，预期升幅较高，全年幅度可达5%。

富豪．山峰累售逾105伙涉54亿

由百利保及富豪酒店合作发展的沙田及元朗两个豪宅项目，销售情况理想，目前两盘仅余下约63伙待售。其中，沙田九肚富豪．山峰累售逾105伙，套现逾54亿。

沙田九肚富豪．山峰合共提供160伙，至今已累售逾104伙，套现超过54亿。

富豪物业代理董事卫振声表示，沙田九肚富豪．山峰合共提供160伙，至今已累售逾104伙，套现超过54亿，上月底透过招标方式售出1伙分层户，为第2座9楼A室，面积约2107方呎，成交价5238万，呎价24860元，造价创该盘今年以来分层户新高，可见优质单位受到豪宅买家青睐。

富豪．悦庭余7座洋房待售

元朗富豪．悦庭全盘36座洋房单位，仅尚余下7座。项目位于元朗唐人新村，环境清幽，为买家提供宁静的居住体验。

元朗富豪．悦庭全盘36座洋房单位，仅尚余下7座。

至于发展中的项目，深水埗海坛街227至227C号，可建总楼面约4.1万方呎；筲箕湾金华街9至19号，涉及总楼面约4.5万至5万方呎，两盘均透过收购旧楼而来，拆卸工作已完成，设计工程及配套设施正进行中，两个项目为需求庞大的市区盘，主打一房或两房精品住宅，料明年底或2027年初可推出市场销售。

至于长沙湾青山道291至303号项目，占地5260方呎，由于该地盘拥有二级历史建筑物，现正与政府部门研究保育方案，希望将极具历史价值的部分加以保留，这对社区来说，不但是一件深具意义的事情，同时亦可增加该盘的特色与卖点。

记者吴琳璇 摄影何君健