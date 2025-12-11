前亚姐冠军张珮汶孖马主老公入市 豪掷3880万购大埔洋房 呎价近1.43万

近期楼市气氛持续向好，亦吸引一众城中名人出动购货。最新曝光为马主何骏杰与太太兼2007年亚姐冠军张珮汶、豪掷3880万元购入大埔涤涛山双号屋，呎价近1.43万元，创该屋苑约一年半呎价新高。

大埔半山涤涛山单号屋，面积2717方呎，原则属4房间隔，本月初以3880万元登记成交，呎价约14280元，呎价为该屋苑去年3月后新高。据土地注册处资料显示，登记买家为何骏杰（HASSAN ADRIAN）、张珮汶（CHEUNG PUI MAN GRACE）。

资料显示，何骏杰为「久久」系马主，合共拥有9匹马，其太太张珮汶更是2007年亚姐冠军。至于床上用品公司卡撒天娇（2223）创办人郑斯坚、郑斯灿及相关人士于2010年以3818万元购入上述洋房，并于2011年6月以4180万元作内部转让。换言之，以现时售出价3880万元计算，持货约14年帐蚀300万元或约7%；若以2010年购入价计，帐面则升值62万元或1.6%。

涤涛山为大埔豪宅屋苑，于2002年1月开始落成，由90座楼宇/洋房组成，共有286个单位。实用面积为1,025至2,717平方呎，屋苑内设有会所、泳池、儿童设施、运动设施、娱乐设施、餐饮设施等，并与白鹭湖互动中心为邻，住客可享宁静及高私隐度起居环境。