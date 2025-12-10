利好政策为楼市打「强心针」仲量联行：料明年楼价升5%

仲量联行预测明年楼市，其中住宅市场于2025年下半年「软著陆」，仲量联行香港主席曾焕平表示，对前景持审慎乐观态度，预期中小型住宅价格将上升约5%；豪宅价格持平，整体成交量可望持续增长，租金则料升0至5%。

仲量联行香港主席曾焕平表示，放宽百元印花税征收门槛及撤辣助释放购买力，有「强心针」作用。受内地买家回流带动，一手市场表现尤为活跃，个别市区项目近9成客人为内地买家。减息对入市气氛有明显帮助，同时助发展商减轻债务压力，可以不用大幅减价卖楼，可令楼价变得稳定。此外，股市造好带来财富效应，亦为住宅市场注入动力，预计私人住宅供应于明年底有望恢复至正常水平。

他续指，楼价今年已见底，对2026年前景持审慎乐观态度，考虑美元走弱情况，估计明年将减息1至2次。预期明年发展商继续积极推盘，可能会减少优惠，但仍会「先求量，再求价」。明年中小型住宅价格将上升约5%；豪宅价格维持平稳，租金受外来人口支持，料可上升0至5%。惟宏观经济不确定性仍存，住宅市场明年可能仍有挑战。

仲量联行研究部资深董事钟楚如表示，香港甲级写字楼市场供应过剩，空置率高企，预期对租金继续构成下行压力。其中中环及尖沙咀区因需求复苏相对稳健，预期更早出现反弹迹象。

写字楼方面，仲量联行港岛商业部主管郭礼言展望2026年，复苏动力主要来自金融服务机构，预计中环租金受惠，将上升0至5%，而整体市场租金则可能再跌0至5%。惟因供应持续庞大，整体空置率将维持约15%。

仲量联行香港商舖部资深董事陈永慧就表示，预期核心区街舖租金将下跌0至5%，而优质商场租金则可能进一步下跌5%至10%，空置率将维持偏高水平。

仲量联行香港物流及工业部主管林家灏称，受结构性经济转型影响，预计明年优质货仓空置率维持高位，租金及价格料跌5%至10%。认为政府应检讨物流用地供应安排，尤其是北都相关用地。

仲量联行香港资本市场部主管陈国章说，明年投资者入市酒店及写字楼的兴趣上升，一方面受惠于旅游业复苏，另一方面看好改建学生宿舍潜力。

仲量联行评估及咨询部主管区建强估计，在楼市尚未完全复苏之际，发展商对大型项目仍持审慎态度，且对收购推动重建项目的意欲都会偏弱。