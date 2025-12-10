山顶南区上月交投录14宗 美联：成交金额录约8.8亿元

美联山顶南区豪宅首席区域营业董事方富义表示，据该行统计，山顶南区于11月份录得约14宗买卖成交，成交金额则录约8.8亿元，按月分别减少约17.65%及47.84%，并录得1宗逾亿元超级豪宅成交。另外，按统计，南区多个区份，如贝沙湾、黄竹坑站及南区三湾等全月则共录约78宗买卖，而当中Blue Coast、滶晨、海盈山、扬海及晋环便占约62宗。由于12月份为传统节日淡季，但预期在经济向好及资金持续释放带动下，短期内豪宅市场交投表现仍然不俗，超级豪宅仍然有价有市。

据美联山顶南区分行统计，上月山顶南区共录得约14宗买卖成交，与10月约17宗减少约17.65%，而成交金额录得约8.8058亿元，较10月份约16.8816亿元减少约47.84%。当中一手成交录得1宗，较10月份5宗减少4宗或80%，二手交投录得约13宗，较10月约12宗增加1宗或8.33%。而上月区内录得1宗逾亿元成交，较10月4宗为少。根据市况资讯，11月山顶南区所录得逾亿元成交，为深水湾道39号双号洋房，成交价3.42亿元。

山顶南区租务市场方面，11月共录得约39宗租务成交，与10月份相若，涉及租金总金额约577.6万元，较10月约600万元略少3.73%。至于10万元或以上月租的成交个案涉及录约23宗，较10月份约18宗增加约27.78%，反映上月大额租务成交表现理想。

此外，南区多个大型豪宅屋苑区域，11月贝沙湾录得6宗买卖、黄竹坑站港岛南岸录62宗、南区三湾区录10宗，全月共录得约78宗买卖，较10月合共约92宗减少约15%。租务方面，11月黄竹坑站港岛南岸录31宗、贝沙湾及南区三湾区录18宗，全月共录得约49宗租务，较10月合共约70宗减少约30%。

方富义称，随著本港经济表现向好，美国减息利好楼市，豪宅资金亦不断释放，尽管12月豪宅市场交投或受节日因素影响，随社会气氛改善，豪宅市场后市然乐观，超级豪宅将继续受到市场追捧。