楼市已见底 逐步走出整固期 戴德梁行料明年楼价升约5%

楼市动向
更新时间：15:14 2025-12-10 HKT
发布时间：15:14 2025-12-10 HKT

戴德梁行表示，受低息环境持续及股票市场交投活跃等利好因素带动，住宅买卖合约数字连续9个月录得超过5,000宗，支持整体楼价触底回升，预期2026年将延续正面势头，楼价升幅约5%之内。

戴德梁行执行董事及香港研究部主管邓淑贤表示，受惠于成交量持续回升，楼价自今年3月起逐步回稳，并在4月起开始录得轻微升幅，显示楼市已见底并逐步走出整固期。另一方面，住宅租金指数在外来专才和非本地学生的住屋需求带动下延续升势，年初至今录得4%升幅，在拆息下调下继续吸引投资者入市，亦有租楼人士转而考虑置业，对成交量和售价均起支持作用。预计明年住宅成交量有望与今年水平相约，楼价升幅约5%之内。

戴德梁行预期2026年楼价升幅约5%之内。

戴德梁行香港估价及顾问服务部高级董事黎剑明指出，第四季楼市气氛持续改善，根据本行追踪中小型住宅单位售价指数，截至12月初，楼价较去年年底水平高3%，贴近预期高位。至于受欢迎屋苑楼价表现，各类型物业楼价都按季录得升幅，当中代表细价盘的沙田第一城和代表中价市场的太古城按季均录得 2.9%升幅；而代表豪宅市场的贝沙湾按季表现较为亮眼，升6.1%。询价量方面，虽然11月数字稍逊于10月数字，但较去年同期升 15%，可见市场成交气氛持续回暖，为明年楼市定下基调。

写字楼租金窄幅徘徊

戴德梁行香港董事总经理萧亮辉表示，截至11月中，甲级写字楼本年暂录约110万方呎正吸纳量，当中金融业受惠于IPO活跃势头，带动来自相关企业及上下游行业租赁需求，单计第四季金融业租赁已经占新租赁成交面积逾三分之一，而中区作为金融机构的首选地段，租金更率先回升。展望明年市场仍有约140万方呎新甲厦供应，高企的待租率仍然会对租金构成一定压力，预计明年全年整体写字楼租金将于正负1%之间窄幅徘徊。市场上仍不少租户趁机进行升级搬迁，预期中区及尖沙咀可望逆市上升。

在第四季，核心区一线街舖平均空置率进一步回落至6.6%，为疫情以来低位，季内以中环的新租赁表现最为亮眼，该区空置率由上季10%明显回落至4.3%水平，甚至录得触目的巨舖租赁成交。季内尖沙咀空置率 轻微下调至8.3%；铜锣湾大致持平在7.9%；而旺角则微升至6.1%。租金方面，由于中环和旺角的空置率较低，加上这两区本地消费活动相对坚韧，租金亦以这两区较具抗跌力，按年分别持平和微跌1.1%。

另一方面，铜锣湾和尖沙咀租赁活动不少，惟进驻的品牌更趋大众化，业主议价态度亦倾向务实，故租金下调幅度较明显，分别按年下调7.3%和8%。至于餐饮舖租方面，部分餐饮舖位待租数量仍然不少，租金表现难免受压，旺角、中环和铜锣湾2025年累计跌幅介乎0.3%至3.6%；尖沙咀则因个别有海景餐饮舖录得租赁成交而未见明显跌幅；市场上业主普遍保持开放态度，更愿意保留原有餐厅装修和设备以降低新租客前期开业成本。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

