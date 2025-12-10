百元印花税带动上车盘 400万以下成交创9年新高 一手楼屯门扫管笏最活跃｜区区睇楼

受惠政府放宽细价楼百元印花税征收槛，400万以下物业交投迅速升温。中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今年首11个月，400万以下的一、二手私人住宅合共录约12620宗买卖成交，较去年全年10480宗，增加约20.42%，创2016年以来9年新高，并且较2020年低位3949宗，反弹超过两倍。大埔上然以487宗成为400万元以下成交最多的新盘，其后为屯门黄金海湾318宗、元朗朗天峰212宗，以及西沙Sierra Sea的156宗。若按地区分布，一手细价楼以扫管笏最旺，录得502宗。

一手细价楼交投按年升65%

今年首11个月，一手私人住宅合共录约17545宗买卖成交，由于发展商积极推出细价新盘抢占市场购买力，期内400万以下一手登记合共录约1873宗，按年急增约65%，并且连续四年上升。

大埔上然以487宗成为400万元以下成交最多的新盘，其后为屯门黄金海湾318宗、元朗朗天峰212宗，以及西沙Sierra Sea的156宗。

大埔上然是今年最多400万元以下成交的新盘。

荃湾中心最多二手成交

二手市场方面，今年录33,753宗成交，其中400万元内占10,747宗，占比约31%，按年增加15%。入伙约46年的荃湾中心再次成为「上车天堂」，全年151宗成交中有142宗属400万元以下，占比高达94%，目前平均呎价约9,300元。嘉湖山庄交投同样活跃，全年录425宗，其中118宗落在400万元内；沙田河畔花园、花园城及荃湾荃德花园的全年成交则全部在400万元以下。

按地区分布，一手细价楼以扫管笏最旺，录得502宗。

一手细价楼扫管笏最旺

按地区分布，一手细价楼以扫管笏最旺，录得502宗，其后是大埔墟487宗及元朗东南231宗；二手则以深水埗领先全港，录556宗，其次为元朗市中心429宗及土瓜湾426宗。

陈永杰指出，400万元以下物业只需缴付100元印花税，加上银行年内两度减息，令市面不少屋苑的租金回报率已高于3.25%的按息水平，构成明显的「供平过租」诱因。

他又指，相比楼市最炽热的2019至2021年，当时400万元以下物业占比仅不足一成，2021年更低见6.9%；但自楼价回落后，细价楼占比自2022年起重返一成以上，并连升至今年的24%，反映上车盘明显回暖。

目前在中原城市领先指数（CCL）涵盖的143个屋苑中，有108个屋苑属此类，占约75%。今年上车盘的走势更显强势，差估署数据显示，A至C类中小型单位在首10个月累升1.8%，远胜大型单位仅0.9%的升幅，进一步突显细价楼成为目前市场最受追捧的板块。他估计，全年400万元以下成交料达1.3万宗，创2014年18,378宗后的十一年新高。

