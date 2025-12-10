中原料明年楼价升约15% 长远现「剔号」反弹

地产代理行公布明年楼市预期，中原估计楼市今年整体回暖，受环球经济、私人住宅供应量及政策带动，明年全年楼价有约15%升幅，以最正面态度预测，楼价长远会出现「剔号」反弹。一手成交量维持约2万宗高位，二手成交则跃升3成至约5万宗水平，租金就于明年升5%，将属连升4年。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，楼市来年继续受环球经济、私人住宅供应量及政策3大利好因素支持，楼价全年料升15%，租金亦有5%升幅，属连升4年。

陈永杰指，首先在环球经济方面，美元贬值，地缘政治波动，令资产成理想避险工具，而减息激活需求，在租金高企情况下，多个屋苑「供平过租」，吸引市民「转租为买」，且楼价今年暂升约4%，刺激「迟买会贵」想法，加快买家入市步伐。；此外，经济复苏势头明确，财富效应亦推动成交。

其次在私人住宅供应量亦见健康，过去两年售出6幅，涉及约3,300伙。发展商投地审慎且施工放缓，目前一手库存已降至约1.9万伙，预计明年首季将跌至1.8万伙，为逾2年半新低。随着供需缺口持续扩大，一手定价将转为进取，预计一手成交量维持约2万宗高位，二手成交则跃升3成至约5万宗水平，

第三，在政策方面，陈永杰解释，在「撤辣」等不同政策支持下，非本地买家的入市门槛大幅降低。今年首11个月普通话拼音买家入市宗数约1.25万宗，已创历史新高，涉资1,256亿元，料全年可达1.38万宗及1,380亿元，双创历史新高。在楼价已确认触底，且息口有望进一步下行的环境下，预计明年此类交投升势持续。

中原研究部高级联席董事杨明仪指，以最正面态度预测，楼价长远会出现「剔号」反弹。今年全年一手成交料约2万宗，按年增近2成，创19年的20,685宗后6年新高。其中500万元以下单位成交量按年增幅明显，占整体成交比例由去年的22.1%增至今年至今的约29.9%。

二手方面，预测全年录3.9万宗成交，按年升约1成半，为2021年51,928宗后4年新高，其中500万元以下及2,000万元以上成交增幅比较显著。

