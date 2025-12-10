星光行每呎3522元售 呎价重返19年前水平

中原（工商舖）写字楼部高级区域营业董事麦伟嫦表示，尖沙咀梳士巴利道3号星光行9楼26室，面积约880方呎，新近以约310万易手，平均呎价约3522元，以同类型单位比较，呎价重返19年前。

持货20年升值3.33%

原业主于2005年4月以约300万买入单位，平均呎价约3409元，持货约20年帐面获利约10万，升幅约3.33%。

翻查纪录，星光行对上一次相近呎价水平追溯至2006年9月，8楼26室建筑面积约870方呎，以约307万成交，平均呎价约3528元。

据了解，上述8楼及9楼26室，虽然有窗，但景观望后巷，即没有景观可言。

尖沙咀星光行一个单位，呎价约3522元，重返19年前水平。

麦氏补充，星光行为区内指标甲厦之一，楼高20层，地库至4楼为零售，毗邻尖沙咀巴士总站及天星小轮码头，附近有海港城、香港文化中心、星光大道等旅游景点。

该厦5楼以上为写字楼，面积由约200至10000方呎不等，用户组合涉及贸易、金融、旅游等行业。

星光行年初至今暂录约7宗成交，其余呎价介乎约4785至10022元，景观对价格影响大，以维港景受捧。

中原（工商舖）数据显示，今年11月共录约80宗写字楼成交，按月升逾50%。继早前上环信德中心西翼、金钟力宝中心等港岛区甲厦呎价创新低，情况延续至九龙区。