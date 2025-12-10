Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘伟业街全幢商厦1.5亿易手 平均每呎3317元 8年贬值67%

楼市动向
更新时间：11:36 2025-12-10 HKT
发布时间：11:36 2025-12-10 HKT

近期商厦交投趋活跃，惟旺量不旺价，由内房同创集团持有的观塘伟业街全幢商厦，刚以1.5亿易手，平均呎价3317元，物业8年间贬值约67%。

观塘伟业街158号全幢商厦同创汇，楼高10层（连天台），总批则建筑面积约45218方呎，今年7月由业主委托代理行出售，全幢估值逾2亿，并于8月22日截标，市场消息透露，随着近期商厦交投气温上升，该全幢近期获准买家积极洽购，最终在讨价还价后以1.5亿易手，平均呎价3317元。

观塘伟业街158号全幢商厦同创汇，1.5亿易手。
观塘伟业街158号全幢商厦同创汇，1.5亿易手。

内房同创集团沽售

该全幢业主为同创集团，于2017年购入当年名为「至生货仓大厦」全幢，并完成活化，总投资额约4.5亿，打造外墙为现代玻璃幕墙，底层设11米高华丽大堂。项目楼层楼底约3.8米，1楼及2楼提供约4.5米楼底空间，物业配备车位及专属上落客区，备约2700方呎天台空间，适合作为企业总部。现时，除一层交吉状外，其他楼层全部出租，出租率约90%。

总投资额4.5亿

近年，东九龙工商物业交投活跃，今年初，观塘鸿图道47号嘉鸿中心全幢工厦，以约2.58亿易手，项目占地面积约1万方呎，楼高15层，总建筑面积约109974方呎，平均呎价约2346元。该物业由台湾财团持有，于2011年向文化传信购入，作价约2.86亿，及后命名嘉鸿中心，持货14年帐面蚀约2800万，幅度约10%。

观塘海滨道181号ONE HARBOUR SQUARE 28楼顶楼全层单位，连车位及广告牌，今年6月以1.63亿易手，买家为蓝思国际（香港）有限公司，为苹果供应商之一，从事代工手机玻璃业务，该顶层建筑面积约17153方呎，连同多个私家车车位、轻型货车车位等外，更享面积约802方呎专属空中平台，以及约3112方呎私人天台。

