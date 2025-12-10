资金回流 今年楼价料升2%至3% 香港兴业陈秀珍：利好因素刺激价量同步上

在经济好转及股市畅旺下，整体楼市表现向好，香港兴业陈秀珍表示，年初楼价仍录跌幅，在减息周期、经济好转及股市畅旺下，资金回流物业市场，近月新盘交投量持续增加，连带楼价调头向上升，料今年全年楼价升约2%至3%，中小型单位及豪宅均会录升幅，展望明年料可升5%或以上。

访问言论重点 经济持续向好及股票市场畅旺，带动楼市「价量齐升」

全年楼价料升约2%至3%，中小型单位及豪宅均会录升幅

在一连串利好消息刺激下，展望明年楼价可升5%或以上

银行定存利率低，吸引力大减，认为资金会回流物业市场

部分准买家担心楼价调头向上升，故加快入市步伐

中小型及豪宅均录升幅

香港兴业销售及市务助理总经理陈秀珍接受本报访问时表示，在减息周期下，而且整体经济环境持续向好发展，以及股票市场畅旺，将会刺激楼市发展，带动楼市「价量齐升」。相信全年楼价料升约2%至3%，中小型单位及豪宅均会录升幅，展望明年楼价可升5%或以上。

陈秀珍指出，息口对楼市有较大影响，早前在高息环境下，不少人士将资金转作银行定期，惟现时在减息环境下，银行定存利率低，吸引力自然大减，加上经济好转及股市畅旺下，认为资金会回流物业市场。

香港兴业陈秀珍表示，资金回流物业市场，连带楼价亦同步上升。

回顾今年初楼价仍录跌幅，随着楼市气氛持续好转，近月整体楼价已出现调头向上升趋势，而且新盘市场首11个月成交量录逾1.8万宗，已超过去年全年约1.57万宗水平，今年全年料突破2万宗水平。

她指，今年来细价楼交量多，在息口低及租升情况下，吸引不少用家及投资者入市，当中亦有租客「转租为买」；而豪宅方面，豪宅市场则受惠，放宽投资移民政策（新资本投资者入境计划），住宅物业投资成交价从5000万下调至3000万，在一连串利好因素刺激下，部分准买家担心楼价调头向上升，故加快入市步伐，带动近期豪宅市场大额成交增多，认为今年楼价会追落后，明年表现则会更好。

相关文章：放宽投资移民「满月」 楼价3000万新盘成交增24% 西半山启德最多 普通话拼音客占逾三成

租赁市场需求强劲

虽然目前发展商仍以贴市价推盘，但是随着新盘库存量持续消化，预料发展商开价会上升，并削减优惠。对于优质项目，包括集团旗下愉景湾新盘有一定优势，最重要视乎楼盘地区是否具有特色，位置优越及具特色楼盘并不担心销情，而且愉景湾新增往返愉景北至中环渡轮服务，而且邻近香港国际机场，接通国际，同时毗邻港珠澳大桥，前往大湾区更加便捷。

大学生及专才持续涌港下，租赁市场需求持续强劲，有不少学生及专才抢租盘，导致租金持续攀升，料明年表现更强劲，不过加上在减息下，出现「供平过租」情况，故近期吸引不少租客「转租为买」之余，亦有不少投资者趁机买楼收租，并透露集团旗下愉景湾楼盘更是投资者天堂。

相关文章：内地生提早两个月抢租盘 坚尼地城料「3客抢1盘」港大学生：中介会制造焦虑｜区区睇楼

随着香港高等教育国际化步伐加快，本港多间大学亦积极招收非本地生，在学生宿舍供应出现短缺，政府随即为相关政策拆墙松绑，鼓励市场以自资和私营方式将酒店及商厦改装为学生宿舍；她指，集团会研究发展学生宿舍项目，并倾向邻近大学项目；另外，上环荷李活道重建项目，将发展为服务式住宅，合共提供54伙，料于明年落成。

陈秀珍表示，集团部署最快明年初推售意涛19-1期发展项目，合共提供约320伙，该盘已获批入伙纸，预计关键日期为2026年9月底。

意涛首期项目部署明年初推

愉景湾再有全新盘登场，香港兴业陈秀珍表示，集团部署最快明年初推售意涛19-1期发展项目，合共提供约320伙，该盘已获批入伙纸，预计关键日期为2026年9月底。

相关文章：愉景湾新项目命名「意涛」 首期提供320伙

陈秀珍指，愉景湾已有一段时间未有全新盘推出，最新发展项目意涛合共提供约1400伙，细分多期发展，当中19-1期提供约320伙，已获批入伙纸，部署最快明年初推售。

意涛由国际知名园林设计团队设计，以「Green Living Art、Clubhouse Everywhere」概念，打造13大意式主题园区，让住客步出家门，即可穿梭于艺术、运动和自然之中，享受意式生活。另外全新打造愉景湾多用途活动中心，预计于2027年落成，提供室内外综合游乐空间，让住客享受崭新康乐体验，可见集团对愉景湾持续发展，致力为住客构建更宜人宜居社区。

意峰昨以招标方式连沽2伙，单日套现8300万，其中17号洋房，面积2023方呎。

旗下意峰昨以招标方式连沽2伙，单日套现8300万，其中17号洋房，面积2023方呎，另有3543方呎花园、714方呎天台等，以4300万成交，呎价约21256元；而23号洋房，面积2023方呎，另有3602方呎花园、714方呎天台等，则以4000万成交，呎价约19773元。该盘至今累售13伙，套现约6.89亿，平均成交呎价约2.56万。

另外，集团伙拍希慎发展的大埔低密度海景豪宅林海山城，自推出以销情持续理想，该盘至今累沽149伙，共套现约38.58亿，连同出租单位则累计共163伙。

记者 罗其军 摄影 叶伟豪