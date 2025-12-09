利嘉阁料明年楼价升逾6% 更多内地客及新香港人「转租为买」

今年楼市先跌后升，2026年减息周期料延续，经济持续向好，大量IPO带动资金及企业涌港下，明年楼市表现将更强劲，可望实现无间断式的升市；买卖登记量方面，整体料上试6.3万宗，一手私宅有望突破2万宗大关，挑战2.2万宗；二手料增至4.1万宗；楼价及租金有力继续双双攀升，前者看升6%至8%，后者亦料涨3%。

今年整体私宅登记量预计录约5.72万宗，较2024年的4.84万宗再升18%，两连升并创近4年高位；物业成交总值方面，预测增加13%至约4,970亿元，连升两年，创近4年来最多。

一手私宅方面，料全年量值可达约19,940宗及约2,210亿元，较去年分别再升23%及7%，已连续3年录得升幅，创近6年最多及近21年次多。二手私宅方面，预期2025年登记量录约3.72万宗，较去年的约3.22万宗上升16%，连涨两年，创近4年新高。成交总值料达2,760亿元，按年上升18%，连跌3年后首见反弹，料创近4年以来最多。

中小型住宅价格首10个月累升1.9%

利嘉阁研究部主管陈海潮指，中小型住宅价格于今年首10个月累升约1.9%，料全年将录约3.2%的升幅；豪宅方面，预测全年升幅约2.5%。租金走势方面，中小型住宅2025年全年租金最终料升4.6%，而豪宅租金全年则看升3.4%。

利嘉阁总裁廖伟强指出，2025年全年楼价料至少升逾3%，终止3年连跌后反弹，在各项利好因素如息口、经济及入市意欲回升支撑下，2026年楼市将出现无间断式的持续上升，后市乐观看好。对楼市影响最大因素之一的息口，9月及10月份美国及本港连环减息两次，本周四(11日)议息结果的减息机会颇高，反映市场已步入减息周期。

内地买家入市大增，今年占比已达约两成半，料2026年会有更多内地客及不少暂时租楼的新香港人「转租为买」，推动整体内地客入市占比向三成的水平迈进。

本港IPO集资金额冠绝全球，排队上市的企业数以百计，2026上升势头尚在，带动大量资金及企业人员进驻，加上后续财富效应下，住屋及投资需求必将上升。

今年整体一二手私宅合计登记量可望增加10%至约6.30万宗；当中一手私宅买卖料达2.20万宗，较2025年的1.99万宗增加11%；二手私宅成交量亦料较今年的3.72万宗，同步升10%至4.10万宗。整体私宅成交金额，2026年一二手私宅合共成交总值料增16%，上试5,750亿元水平，势创5年新高。

展望楼价表现，廖伟强相信，楼市会呈无间断式的升势，出现稳步复苏。预计整体楼价2026年可录约7%的升幅，中小型住宅楼价全年看升6%至8%；豪宅物业料有8%的上升空间。租金方面，2026年升幅料会收窄，全年只看升3%，中小型住宅租金及豪宅租金升幅均料相若。