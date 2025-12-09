宏福苑火险赔偿恐不足抵销按揭 施永青：业主或需继续供楼

大埔宏福苑五级火发生已近两周，灾后保险赔偿及善后等工作成为社会关注重点。早前有按揭业界人士指火险保额相当于按揭额，如果最终赔偿额足够填补按揭额，业主就毋须再供款。不过针对以上论调，中原集团创办人施永青认为存在一定的误导，现实并非如此，更指新近购入宏福苑单位或做过加按的业主，即使有购买火险，仍可能需要继续供款，因为火险赔偿未必足以抵销贷款的余额。

相关文章：大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭

火险赔偿不超过重建费用

施永青今日撰文表示，保险公司要视乎实际损失程度赔偿，「不是买多少就赔多少」。他指，宏福苑8座大厦中，两座烧通顶可能视为全损报废，1座未受波及毋须赔偿，其余5座损毁程度不一，需公证行评估实际赔偿金额。

他强调，银行要求业主购买的火险主要保障建筑物结构，赔偿不会超过重建费用，「如果小业主的贷款余额大过单位建筑费的话，保险赔偿是抵销不了的，银行不会容许小业主不再供楼。」

施永青今日撰文表示，保险公司要视乎实际损失程度赔偿，「不是买多少就赔多少」。

除此之外，他又解释，楼价除建筑费外，地价也是重要部分，因土地权益不会因火灾受损，保险公司当然不会赔偿。他续指，银行要求业主为贷款买火险时，实际上包含了不会受火灾损毁的土地部分，导致业主支付额外保费，而这些保险公司往往是银行的附属公司，形成利益冲突。

对于近日有银行向宏福苑灾民提供6个月延期供款优惠，施永青提醒业主，延期期间利息仍会计算，仅是推迟缴交，实际上银行收益有增无减。

保险抵偿按揭仍存变数

不过，对于用火险保额填补按揭额的意见，经络按揭转介首席副总裁曹德明早前回应《星岛头条》时表示，宏福苑业主能否以保险抵偿按揭，目前仍存变数，并指法团投保的火险，保险赔偿原则上用于公共重建，并非直接用于清偿个别按揭贷款。目前保险问题存在变动，主要是物业灾后价值难评估，并因其居屋属性涉及补地价，更添银行估价的复杂性；另外火灾责任尚未厘清，保险赔偿程式未能启动，赔付责任谁属及金额均属未知之数。

相关文章：大埔宏福苑五级火｜曹德明再回应火险抵偿按揭问题 需留意3大条件「法团投保火险用于公共重建」

建议让业权退回房委会

除保险赔偿外，屋苑结构安全令人关注。对于宏福苑应修复再居住或是重建，施永青建议让宏福苑业主将业权退回房委会，所得的赔偿约等于所持单位的楼面地价，再加上保险公司赔偿的建筑费，灾民应有条件在附近地区购买类似单位入住，尽快恢复正常生活。

不过他提醒，宏福苑属居屋，有些单位可能尚未补齐地价，灾民所得的地价赔偿可能要打折，赔偿或不足以在同区购买私人住宅；而居屋二手市场亦未必有足够卖盘供应。他则提议，房委会可能要在下次开售居屋时，让这批人优先拣楼。

另外，施永青表示，在宏福苑8座大厦中，有1座未被火灾波及，保险公司是不会作出赔偿，至于其他7座，亦受损程度不一；其中两座损毁严重，可能不宜入住；但其他楼宇若修葺一下，不一定不可以住，保险赔偿就会相对减少，有些灾民可能因此没有足够的赔偿另觅新居。

此外，站在环保立场，他直言「好地地一栋可以居住的房子，没有理由把它拆掉，变成废物，运去堆填区，加上特区政府财政紧张，不应作不必要的浪费。」他认为，须拆卸重建的才拆卸重建，不能因今次灾情严重，就不按准则办事，社会资源必须用得恰如其分。

相关文章：神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利