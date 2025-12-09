Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳7238万沽大角咀巨舖 持货32年升2.9倍 平均呎价4524元

楼市动向
更新时间：11:06 2025-12-09 HKT
发布时间：11:06 2025-12-09 HKT

麦当劳美国总公司连环沽售香港舖位，最新为大角咀一个复式巨舖，面积约1.6万方呎，以7238万易手，平均呎价约4524元，物业于32年间升值约2.9倍，新买家为投资者，料回报约7.3厘。

投资者承接 回报7.3厘

大角咀道97至105号地下及1楼，建筑面积逾1.6万方呎，以7238万易手，平均呎价约4524元，较麦当劳美国总公司1988年购入价1860万，帐面赚5378万，期内升值幅度约2.9倍。该舖位现时以月租约43.9万租予麦当劳，新买家享回报约7.3厘。

连沽5舖套现3.72亿

麦当劳总公司自今年10月开始，于1个多月先后沽售5个自用舖，合共套现约3.72亿；慈云山毓华街68号万年戏院大厦地舖，以3800万易手，实用面积5397方呎，平均实用呎价7041元，由「台湾张」张彦绪承接，月租22.7万，料回报约7.2厘。

麦当劳首阶段招标推8舖位：

旺角及西环由一名伍姓投资者承接，旺角弥敦道612至618号好望角大厦地下及地库1A及4号舖，作价8320万，建筑面积共约7367方呎，平均呎价11293元，月租约47.4万，料回报约6.8厘。西环士美菲路12号地下及1楼，建筑面积约6826方呎，成交价1.005亿，平均呎价14723元，月租40.1万，回报4.8厘。

元朗青山公路元朗段99至109号元朗贸易中心地下5号舖连1及2楼，合共11700方呎，作价7738.8万，平均呎价6614元，买家为投资者叶沃达相关人士。

