Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

证券商连环租核心区地舖 中环铜锣湾尖沙咀插旗 月租7.5万至140万

楼市动向
更新时间：10:54 2025-12-09 HKT
发布时间：10:54 2025-12-09 HKT

富途证券进驻中环核心区，承租皇后大道中一个复式巨舖，为该公司首度进军中环商业区开设地舖据点，事实上，近年证券商纷由网上转为实体店，频在核心区承租地舖扩张，为吸纳内地客源，月租7.5万至140万。

相关文章：券商大开实体店吸内地及长者客 杀入荃湾屯门等民生区 「有些客倾向面对面交流」

力吸内地投资者开户

近年不少零售实体店纷纷发展上网生意，券商却反其而行，不断租舖开投实体店，成为舖市新势力。意博资本亚洲管理合伙人邓声兴表示，券商线上转向实体开店，最重要吸引内地投资者开户，基于法例及政策关系，内地不能透过线上开设香港券商户口，券商惟有在港开设实体店来捕捉客源；另一方面，国家政策推动香港资本市场发展，让大型公司来港上市，北水持续流入，相信港股在国家支持下偏好，券商仍持续开舖。

中环皇后大道中57号地舖，位处利源西街单边，由地库至1楼，每层建筑面积约800方呎，合共约2400方呎，该巨舖空置一段长时间，近期由富途证券以每月31.5万，平均呎租131元。

富途两年连开7舖

据了解，富途证券近年扩张步伐尚未停下来，今番看中核心商业区中环潜力，有见该舖面积大，适宜体验式经营，故洽商短时间即拍板，连同中环舖位，2023年5月至今，富途先后租用7个舖位开设实体店，包括尖沙咀、旺角、铜锣湾、荃湾及沙田，现时月租总支出约464.5万。

当中重注罗素街，设2个据点，今年3月承租罗素街38号金朝阳中心地下A、B、C舖及1楼两层复式舖，建筑面积约7102方呎，月租140万，呎租约197元。还有，罗素街59至61号丽园大厦地下G舖，现时由富途以每月78万承租，呎租1114元。

有投资者评论，中环甚多有钱人，即使路过中环的人，在投资上都有着落，有他们惯性，有惯用的证券公司，该区不像铜锣湾、尖沙咀那样，是证券公司落脚好地方。

相关文章：富途积极拓据点 每月31万进驻中环核心区 连租7舖月支出464万

潘志明：中环聚集高质客源

中原（工商铺）董事总经理潘志明则认为，证券公司要打入一个传统、高度发展的市场，当然要加倍努力，以崭新经营手法，将客源从别家手上抢过来，中环聚集高质素客源，自然成为目标。

盈立证券今年初获周大福控股战略入股，随即一改承租写字楼作办公室，积极承租地舖作据点，并选择旅游区开舖，先后在铜锣湾及尖沙咀插旗。

盈立证券租用铜锣湾波斯富街77至83号波斯富大厦地下G及J舖，建筑面积约680方呎，邻近时代广场，每月17万，呎租约250元。

盈立证券另一个据点为尖沙咀弥敦道83至97号华源大厦地下39A号舖连阁楼，地下及阁楼建筑面积各约350方呎，合共约700方呎，月租13万，平均呎租约186元。

罗素街复式舖月租140万

证券商频租地舖，成为舖市新势力，其中以尖沙咀海防道地舖租金最昂贵，呎租高达300元；另外，铜锣湾罗素街两层复式舖面积最大，逾7000方呎，月租高达140万。

尖沙咀海防道41号地舖，建筑面积约1000方呎，以每月30租出，平均呎租300元，租客证券商，该舖于零售高峰期时，曾获二手袋店、海味店等租用，2013年时，海味店更以100万续租，呎租达1000元。由疫情期间至今，获本地时装店租用，月租约17万，较旧租升近1倍，仍低高峰期70%。

铜锣湾罗素街金朝阳中心地下A、B、C舖及1楼两层复式舖，建筑面积约7102方呎，以140万由富途承租，是租金最高的舖位，平均每呎197元。

罗素街金朝阳中心地下两层复式舖，月租高达140万。
罗素街金朝阳中心地下两层复式舖，月租高达140万。

致富吼准旺角核心地段

致富证券过往一直在民生区开舖，今年扩张至旺角及佐敦，佐敦地舖月租最平，佐敦弥敦道240至252号立信大厦地下3号舖，位处裕华国货斜对面，面积约600方呎，今年7月以每月74750元租出，租期2年，呎租约125元。

今年6月，致富证券吼准旺角核心地段，承租西洋菜南街70号地舖，建筑面积约1800方呎，月租25万。致富证券1979年成立，至今46年，最新连同西洋菜南街及在弥敦道，共有10个据点。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
8小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
7小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
11小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
20小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
4小时前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
4小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
3小时前