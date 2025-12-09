证券商连环租核心区地舖 中环铜锣湾尖沙咀插旗 吸纳内地客源 月租7.5万至140万

富途证券进驻中环核心区，承租皇后大道中一个复式巨舖，为该公司首度进军中环商业区开设地舖据点，事实上，近年证券商纷由网上转为实体店，频在核心区承租地舖扩张，为吸纳内地客源，月租7.5万至140万。

力吸内地投资者开户

近年不少零售实体店纷纷发展上网生意，券商却反其而行，不断租舖开投实体店，成为舖市新势力。意博资本亚洲管理合伙人邓声兴表示，券商线上转向实体开店，最重要吸引内地投资者开户，基于法例及政策关系，内地不能透过线上开设香港券商户口，券商惟有在港开设实体店来捕捉客源；另一方面，国家政策推动香港资本市场发展，让大型公司来港上市，北水持续流入，相信港股在国家支持下偏好，券商仍持续开舖。

中环皇后大道中57号地舖，位处利源西街单边，由地库至1楼，每层建筑面积约800方呎，合共约2400方呎，该巨舖空置一段长时间，近期由富途证券以每月31.5万，平均呎租131元。

富途两年连开7舖

据了解，富途证券近年扩张步伐尚未停下来，今番看中核心商业区中环潜力，有见该舖面积大，适宜体验式经营，故洽商短时间即拍板，连同中环舖位，2023年5月至今，富途先后租用7个舖位开设实体店，包括尖沙咀、旺角、铜锣湾、荃湾及沙田，现时月租总支出约464.5万。

当中重注罗素街，设2个据点，今年3月承租罗素街38号金朝阳中心地下A、B、C舖及1楼两层复式舖，建筑面积约7102方呎，月租140万，呎租约197元。还有，罗素街59至61号丽园大厦地下G舖，现时由富途以每月78万承租，呎租1114元。

有投资者评论，中环甚多有钱人，即使路过中环的人，在投资上都有着落，有他们惯性，有惯用的证券公司，该区不像铜锣湾、尖沙咀那样，是证券公司落脚好地方。

潘志明：中环聚集高质客源

中原（工商铺）董事总经理潘志明则认为，证券公司要打入一个传统、高度发展的市场，当然要加倍努力，以崭新经营手法，将客源从别家手上抢过来，中环聚集高质素客源，自然成为目标。

盈立证券今年初获周大福控股战略入股，随即一改承租写字楼作办公室，积极承租地舖作据点，并选择旅游区开舖，先后在铜锣湾及尖沙咀插旗。

盈立证券租用铜锣湾波斯富街77至83号波斯富大厦地下G及J舖，建筑面积约680方呎，邻近时代广场，每月17万，呎租约250元。

盈立证券另一个据点为尖沙咀弥敦道83至97号华源大厦地下39A号舖连阁楼，地下及阁楼建筑面积各约350方呎，合共约700方呎，月租13万，平均呎租约186元。

罗素街复式舖月租140万

证券商频租地舖，成为舖市新势力，其中以尖沙咀海防道地舖租金最昂贵，呎租高达300元；另外，铜锣湾罗素街两层复式舖面积最大，逾7000方呎，月租高达140万。

尖沙咀海防道41号地舖，建筑面积约1000方呎，以每月30租出，平均呎租300元，租客证券商，该舖于零售高峰期时，曾获二手袋店、海味店等租用，2013年时，海味店更以100万续租，呎租达1000元。由疫情期间至今，获本地时装店租用，月租约17万，较旧租升近1倍，仍低高峰期70%。

铜锣湾罗素街金朝阳中心地下A、B、C舖及1楼两层复式舖，建筑面积约7102方呎，以140万由富途承租，是租金最高的舖位，平均每呎197元。

罗素街金朝阳中心地下两层复式舖，月租高达140万。

致富吼准旺角核心地段

致富证券过往一直在民生区开舖，今年扩张至旺角及佐敦，佐敦地舖月租最平，佐敦弥敦道240至252号立信大厦地下3号舖，位处裕华国货斜对面，面积约600方呎，今年7月以每月74750元租出，租期2年，呎租约125元。

今年6月，致富证券吼准旺角核心地段，承租西洋菜南街70号地舖，建筑面积约1800方呎，月租25万。致富证券1979年成立，至今46年，最新连同西洋菜南街及在弥敦道，共有10个据点。