Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

楼市见底 明年租售价同步升 保利置业林逸：看好中小型单位

楼市动向
更新时间：09:51 2025-12-09 HKT
发布时间：09:51 2025-12-09 HKT

楼市今年受惠政府推出利好楼市措施及减息效应带动，保利置业（香港）林逸表示，今年全年一手成交料逾2万宗，楼价已见底，今年全年将稳中有升，政府优化投资移民、吸人才计划，非本地学生来港就读等情况，推动租务需求，两项因素对租金有强大的支持，亦有助推动楼价，预期明年租金楼价将同步上升，由于中小型单位楼价已有相当跌幅，故较看好中小型单位。

访问言论重点

  • 楼价已见底，今年稳中有升
  • 留学生及人才计划推动租金向好
  • 息口料趋跌，带动楼市需求增加
  • 明年租售价将同步上升
  • 股票向好，明年IPO持续，有助资金流入香港
  • 沄璟累售逾70%，未来销售策略「以价为先」
  • 看好明年楼市，将积极吸纳土地储备

保利置业（香港）总经理林逸接受本报专访时表示，今年整体楼价已重回正轨，并录得升幅，反映楼价触底情况已确立，令买家入市信心显著增加。本港整体经济氛围向好，今年股市更大幅造好，加上减息因素推动下，令今年新盘销售成绩理想，料全年将录得超过2万宗成交。

保利置业林逸表示，由于中小型单位刚需强劲及租金回报吸引，明年较为看好中小型单位。
保利置业林逸表示，由于中小型单位刚需强劲及租金回报吸引，明年较为看好中小型单位。

租金回报率普遍在3.5厘至4厘水平

林逸续称，现时影响楼市的其中一个重要因素为新盘库存量仍然较多，整体货尾单位约在2.6万伙水平，惟近2年政府减少推地，加上发展商积极去库存，故相信未来楼价将会稳中有升，全年楼价将有轻微、温和的增长。

本港租金升势持续，差估署最新租金指数，租金连升10个月后保持平稳，林逸表示，租金升势主要受到两大因素所推动，政府放宽非本地生就读名额，吸引内地及外地学生来港就读，现时本港学生宿舍数量远远未能应付实际需求。

此外，政府推出各类人才入境计划抢吸人才，他们来港先租楼居住。这两大因素皆会增加住屋需求，对本港整体租金有强大的支持作用，相信租金未来升势将持续。

林逸续说，租金与楼价亦有互利的关系作用，现时私人住宅单位租金回报率普遍在3.5厘至4厘水平，若出租回报率进一步上升，相信有助推动楼价上升。

仍有减息空间

本港跟随美国连环减息，林逸称，减息情况令租金回报与银行定期息有存在息差，一方面供楼负担可减轻，吸引更多投资者入市，另一边厢，息口下降同样会带动租转买情况增加，情况将会持续，未来息口仍有机会调低，即使本月美联储局减息落空，明年仍有1至2次减息空间，有助带动本港整体物业需求。

林逸续说，环顾整个亚洲市场，以香港表现较优胜，港股今年IPO市场表现突出，甚至冠绝全球，明年排队来港上市的公司多达300间，相信将会吸引外地资金继续流向本港，资本流入对楼市有支撑作用，相关公司职员及管理层对住宅楼房需求亦会增加，多项利好因素下，预期明年楼价与租金将同步上升。

今年新盘中小型单位交投主导，豪宅表现亦相当不俗，林逸预期，今年上半年新盘逾5000万成交约170宗，但7月至今逾5000万成交已逾200宗，但由于中小型单位刚需强劲及租金回报吸引，故明年较为看好中小型单位楼价走势。

新盘销售策略「以价为先」

保利置业现时主力销售与华润置地（海外）合作发展的启德沄璟及与尚嘉控股合作发展的油塘朗誉，林逸表示，沄璟推售至今已售出近430伙，占整个项目逾70%，未来将采惜售策略，料推售单位将「以价为先」，同时集团亦会积极增加土地储备。

沄璟已售逾70%

今年销售成绩理想，林逸透露，集团今年至今住宅销售总额已超过69亿，当中沄璟占逾49亿、油塘誉则占逾16亿，由于明年息口趋跌，楼价料趋升，加上优质物业向来备受市场追捧，集团将采惜售策略，未来推售并会以价为先。

林逸表示，沄璟现时尚有约150伙待售，当中包括90伙细面积单位尚未推出，由于区内配套逐渐成熟，不急于推出尚余单位，未来将求价多于求量。

沄璟成交呎价冠绝启德区，单位为Villa 1临海大宅，面积4837方呎，享逾1000方呎私人花园及泳池，附私人升降机，天台并设有按摩池。Villa 1临海大宅于2024年6月以3.8亿售出，呎价高见78561元，纪录至今仍未被打破。

沄璟VILLA临海大宅。
沄璟VILLA临海大宅。

 沄璟示范单位1座28A：

至于朗誉方面，林逸称项目推售至今已售出近500伙，自现楼推售后，单位售价亦已调升3%至8%，未来将视乎情况再决定提价。

相关文章：

朗誉业主补多一成首期上会 称市场波动不影响自住「完全想不到挞订理由」｜专家验砖头

另外林逸称集团积极增加土地储备，无论从私人市场，或政府推出地皮、市建局项目及港铁项目，均会作出研究及考虑，由于未来市况向好，将会更积极增加土储。

记者谭达成摄影汪旭峰

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
21小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
20小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
5小时前
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
11小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
14小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
19小时前
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
社会
17小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
15小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
2小时前