楼市见底 明年租售价同步升 保利置业林逸：看好中小型单位

楼市今年受惠政府推出利好楼市措施及减息效应带动，保利置业（香港）林逸表示，今年全年一手成交料逾2万宗，楼价已见底，今年全年将稳中有升，政府优化投资移民、吸人才计划，非本地学生来港就读等情况，推动租务需求，两项因素对租金有强大的支持，亦有助推动楼价，预期明年租金楼价将同步上升，由于中小型单位楼价已有相当跌幅，故较看好中小型单位。

保利置业（香港）总经理林逸接受本报专访时表示，今年整体楼价已重回正轨，并录得升幅，反映楼价触底情况已确立，令买家入市信心显著增加。本港整体经济氛围向好，今年股市更大幅造好，加上减息因素推动下，令今年新盘销售成绩理想，料全年将录得超过2万宗成交。

保利置业林逸表示，由于中小型单位刚需强劲及租金回报吸引，明年较为看好中小型单位。

租金回报率普遍在3.5厘至4厘水平

林逸续称，现时影响楼市的其中一个重要因素为新盘库存量仍然较多，整体货尾单位约在2.6万伙水平，惟近2年政府减少推地，加上发展商积极去库存，故相信未来楼价将会稳中有升，全年楼价将有轻微、温和的增长。

本港租金升势持续，差估署最新租金指数，租金连升10个月后保持平稳，林逸表示，租金升势主要受到两大因素所推动，政府放宽非本地生就读名额，吸引内地及外地学生来港就读，现时本港学生宿舍数量远远未能应付实际需求。

此外，政府推出各类人才入境计划抢吸人才，他们来港先租楼居住。这两大因素皆会增加住屋需求，对本港整体租金有强大的支持作用，相信租金未来升势将持续。

林逸续说，租金与楼价亦有互利的关系作用，现时私人住宅单位租金回报率普遍在3.5厘至4厘水平，若出租回报率进一步上升，相信有助推动楼价上升。

仍有减息空间

本港跟随美国连环减息，林逸称，减息情况令租金回报与银行定期息有存在息差，一方面供楼负担可减轻，吸引更多投资者入市，另一边厢，息口下降同样会带动租转买情况增加，情况将会持续，未来息口仍有机会调低，即使本月美联储局减息落空，明年仍有1至2次减息空间，有助带动本港整体物业需求。

林逸续说，环顾整个亚洲市场，以香港表现较优胜，港股今年IPO市场表现突出，甚至冠绝全球，明年排队来港上市的公司多达300间，相信将会吸引外地资金继续流向本港，资本流入对楼市有支撑作用，相关公司职员及管理层对住宅楼房需求亦会增加，多项利好因素下，预期明年楼价与租金将同步上升。

今年新盘中小型单位交投主导，豪宅表现亦相当不俗，林逸预期，今年上半年新盘逾5000万成交约170宗，但7月至今逾5000万成交已逾200宗，但由于中小型单位刚需强劲及租金回报吸引，故明年较为看好中小型单位楼价走势。

新盘销售策略「以价为先」

保利置业现时主力销售与华润置地（海外）合作发展的启德沄璟及与尚嘉控股合作发展的油塘朗誉，林逸表示，沄璟推售至今已售出近430伙，占整个项目逾70%，未来将采惜售策略，料推售单位将「以价为先」，同时集团亦会积极增加土地储备。

沄璟已售逾70%

今年销售成绩理想，林逸透露，集团今年至今住宅销售总额已超过69亿，当中沄璟占逾49亿、油塘誉则占逾16亿，由于明年息口趋跌，楼价料趋升，加上优质物业向来备受市场追捧，集团将采惜售策略，未来推售并会以价为先。

林逸表示，沄璟现时尚有约150伙待售，当中包括90伙细面积单位尚未推出，由于区内配套逐渐成熟，不急于推出尚余单位，未来将求价多于求量。

沄璟成交呎价冠绝启德区，单位为Villa 1临海大宅，面积4837方呎，享逾1000方呎私人花园及泳池，附私人升降机，天台并设有按摩池。Villa 1临海大宅于2024年6月以3.8亿售出，呎价高见78561元，纪录至今仍未被打破。

至于朗誉方面，林逸称项目推售至今已售出近500伙，自现楼推售后，单位售价亦已调升3%至8%，未来将视乎情况再决定提价。

另外林逸称集团积极增加土地储备，无论从私人市场，或政府推出地皮、市建局项目及港铁项目，均会作出研究及考虑，由于未来市况向好，将会更积极增加土储。

