工商舖买卖录327宗 按月升逾23% 11月录多宗逾亿大手成交

2025年行将结束，工商舖市场买卖此起彼落，个别大宗成交赶及于年底前完成。阿里巴巴与蚂蚁科技斥资约72亿向文华东方国际购入铜锣湾新甲厦港岛壹号中心13层，作为企业香港总部后，带动港岛指标甲厦交投，11月录多宗逾亿大手成交。

中国华融全幢作价11.6亿瞩目

根据中原（工商舖）数据显示，今年11月工商舖录约327宗成交，按月大升约23.86%，当中写字楼升幅明显，按月升逾50%，中原（工商舖）预期，工商舖连月多宗成交带动下，宗数有望持续上升，惟工商舖价格仍寻底整固中，预料12月成交将重回「量升价稳」。

中原（工商舖）董事总经理潘志明表示，上月受港岛壹号中心约72亿巨额成交带动，创下约99.44亿的2025年单月金额，令11月工商舖买卖金额略见回吐，但在多宗大手成交支持下，仍录约59.94亿，按月减约39.72%，按年录约3.8%升幅。

11月最大宗瞩目成交为湾仔告士打道60号中国华融大厦全幢，楼高28层，总楼面约95515方呎，作价约11.6亿，平均呎价约12144元。该物业前身为永亨金融中心，该物业新买家为华侨银行（香港），预计将于年尾租约完成后留作自用。

写字楼录约80宗买卖

在工商舖三大范畴中，写字楼表现最受市场瞩目，11月份录得约80宗买卖成交，较上月增加约53.85%，按年更大幅上升约2.3倍；成交金额方面，11月份录得约40.25亿，按月回落约48.65%，按年则上升约25.83%。市场月内再录得多宗指标甲厦成交，当中包括由永伦集团持有的中环美国银行中心36及37楼亦告先后易手，涉及总成交价约4.6亿元，呎价约1.8万。