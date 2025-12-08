Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鲗鱼涌御皇台地舖1670万易手 正八集团沽货 平均每呎1.7万 料回报3.6厘

楼市动向
发布时间：10:27 2025-12-08 HKT

投资者廖伟麟旗下正八集团沽售鲗鱼涌英皇道御皇台一个地舖，建筑面积约983方呎，以1670万易手，平均呎价1.7万，物业由琴行承租，买家为投资者，料回报3.6厘。

投资者承接 回报3.7厘

正八集团刚部署拆售鲗鱼涌英皇道933号御皇台1至11号一篮子地舖，该批舖位持有约10年，率先沽售的为地下G04号舖，建筑面积983方呎，作价1670万，平均呎价1.7万，该地舖由青苗琴行承租，月租5.1万，租期至2027年6月，新买家料回报3.7厘。

廖伟麟持有上述舖位逾10年，于2015年以2.82亿向阳光房产基金购入该11个舖位连49车位，随后，廖伟麟于2017年拆售37个车位，套现约6475万。

鲗鱼涌英皇道933号御皇台地下G04号舖，以1670万易手。
鲗鱼涌英皇道933号御皇台地下G04号舖，以1670万易手。

廖伟麟：善价拆售地舖

正八集团主席廖伟麟接受本报查询时表示，近期息口回落，市况较为明朗，之前银行同业拆息5.5厘，现时跌至只有3厘水平，相信市况已跌至见底或接近见底，未来或会横行一段时间，作为投资者，现时可善价而沽。尽管今番沽售的物业并非大银码，但起码有钱赚。他续说，上述舖位较当年购入价，获利约15%。

除了上述的4号地舖外，御皇台地下尚有10个地舖拆售中，最细为G10号舖，建筑面积约256方呎，月租9000元，租期至2028年8月，最大舖位为G05号舖，建筑面积约2566方呎，租客荷里活冰室，月租15.8万，荷里活冰室承租G05至G09号舖，合共4049方呎，月租合共19万，租期至2027年6月。

