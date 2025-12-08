楼市回升 新盘料加快推售步伐 华润置地（海外）施伟贤： 购买力持续释放

美国联储局将于本周议息，再度减息机会高唱入云。华润置地（海外）董事总经理施伟贤表示，现时本港息率相对历史高位有一定距离，未来更有再次减息的可能，配合全面撤辣、放宽按揭及租金持续向上等利好因素，无论用家及投资者的购买力将持续释放，利好楼市发展，预期发展商将加快推盘步伐，以满足市场需要。

访问言论重点 减息周期对有刚性需求买家及投资者而言均属利好消息

外来人才及留学生活化租赁市场，亦提升投资者置业意欲

市区临海高品质项目有价有市，前景看高一线

采取稳健策略，审慎地从多元管道补充土地储备

北都属本港发展新引擎，望能以片区统筹综合开发的经验积极参与当区发展

西南九龙商住项目共涉2200伙，第1期料明年第3季登场

施伟贤接受本报访问时表示，在政府全面撤辣及优化吸纳人才政策下，无论用家及投资者的购买力将持续释放，近期一手成交上升，不少新盘销情不俗，相信发展商会加快推出更多盘源，以满足市场需求。

华润置地（海外）施伟贤认为，市区享一线海景及具规模大型项目，升值潜力优厚。

租金持续向上，施伟贤认为，反映市场需求强劲，料进一步支持楼市发展。外来人才及留学生为住宅租务市场带来更大需求。核心地段租务表现保持理想，反映新来港人士及学生家庭对本地物业有实质承接力。这批新增人口不但活化租赁市场，同时提升置业需求。

事实上，租金向上能带动买卖市场，首先越来越多租客「转租为买」，同时长线投资者在低息环境下，会加快入市步伐，吸纳高品质及高回报住宅，在享受租金收入的同时，把握物业的升值潜力，进一步推动楼市交投。

在不同类型单位中，施伟贤认为，中小型单位在市场上保持较高需求，始终刚性需求是市场恒常动力。不同市民因家庭结构改变、校网或工作地点调整等因素，会有不同置业需要，而中小型单位因其可负担性和租金回报潜力，预计交投会持续活跃。

看好市区临海项目

至于高品质住宅，因高收入群体的需求和投资兴趣，将继续备受青睐。以华润置地（海外）与保利置业合作发展的启德沄璟为例，其中VILLA 1临海大宅，今年6月以3.8亿成交，呎价达78561元，均创下启德区成交纪录，可见市区临海高品质项目有价有市，前景看高一线。

沄璟VILLA临海大宅。

沄璟示范单位1座28A：

问及未来增加土地储备策略，施伟贤指将继续采取稳健策略及审慎态度，吸纳合适土地，途径不局限于竞投政府土地，同时会研究改变母公司华润置地旗下储备的土地用途、竞投一铁一局项目、私人地皮收购，或暂与其他发展商合作联营投资等，从多元管道补充土地储备。

积极开发北都

施伟贤续表示，母公司分别与恒基、嘉华、新世界及信德签订《战略合作协议》，将针对具体潜在的目标土地资源及地产项目，尤其是处于粤港澳大湾区的项目，商讨及研究共同合作发展之可行性，实现优势互补。

其中与新世界合作发展元朗南龙田村两个住宅项目，可配合政府北部都会区发展，发展具潜力的新核心商业区。

施伟贤认为，北部都会区是本港发展非常重要的新引擎之一，而华润置地拥有片区统筹综合开发的经验和优势，期望积极参与区内的开发和建设。

部署明年推2盘涉逾2200伙

新盘销情理想，发展商加紧部署。华润置地（海外）施伟贤表示，西南九龙项目属重点之一，料提供约2200伙，定位为大型中高端住宅项目。由于规模庞大，项目将分期推出，第1期有望于明年第3季登场。

施伟贤补充，上述项目由华润集团与华润置地（海外）成立合营企业合作发展，并由华润置地（海外）负责项目设计、建设、推广、销售等工作。

西南九龙商住项目为近年来稀缺的市区大型综合发展项目，邻近港铁南昌站、长沙湾站及荔枝角站。项目设近10万方呎的零售商业面积，将成华润万象生活于香港首个商业项目，势成西九龙地标。配合项目1房至4房的多元化开则，预料吸引各类型买家，包括在核心商业区工作的专业人士、经常往返内地或出外的商务人士。

中环赞善里项目或第3季登场

此外，公司发展的中环赞善里项目，为高端定位的服务式住宅，设有约80伙，项目单位间隔由开放式至3房，筹备工作接近尾段，有机会于2026年第3季推出市场。

华润置地与新世界合作发展的北部都会区元朗南住宅项目，两期提供约1700伙，有机会2027年及2028年分阶段推出，施伟贤指，看好该区未来发展潜力，故提早于新核心商业发展区布局。

至于旗下由华东货仓重建的油塘东源街项目打造临海商住项目，提供约340伙，部署2029年登场。项目位于临海地段，料单位能享海景。

