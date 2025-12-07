沙田第一城造价再现千万 呎价逾1.2万

二手市场盘源收窄，造价渐企稳。美联区域联席董事黄锦瀚表示，沙田第一城5座高层C室，面积853方呎，获同区业主以1,049.8万购入，成交价是该屋苑相隔逾1年再录逾千万成交，呎价约12,307元；原业主早于1996年以472万购入，帐面大赚557.8万或1.2倍。

蔚蓝湾畔每呎1.7万售出

中原分行高级分行经理关伟豪指，将军澳蔚蓝湾畔1座高层E室，面积721方呎，最新以1,235万易手，呎价17,129元。原业主于2016年以约996万购入，帐面可获利239万，单位期内升值24%。

利嘉阁分行联席董事梁均耀说，青衣翠怡花园2期7座中层G室，面积约368方呎，获区内客议价后以475万购入，呎价约12,908元。原业主在2023年以约528万买入单位，帐面蚀约53万或10%。

屯门山景邨居二价62.8万易手

中原元朗区域营业经理王勤学表示，元朗好顺泰大厦A座中层7室，面积377方呎，吸引上车客以378万承接，呎价10,027元。原业主早于1986年以25.6万买入，帐面获利352.4万或13.8倍。

祥益地产高级客户经理陈秀春说，屯门山景邨4座高层A9室，面积294方呎，经过议价后以62.8万（居二市场价）易手，呎价约2,136元。而原业主于2022年以约32.72万（居二市场价）购入，帐面获利约30.08万或91.9%。