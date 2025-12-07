Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

租赁市场续旺 汇玺2房2.5万租出 屯门市广场获「即睇即租」

楼市动向
2025-12-07
2025-12-07

租赁市场持续保持畅旺，港置分行首席联席董事樊超明表示，南昌站上盖屋苑汇玺7座中层E室，面积约461方呎，租客议价后决定以2.5万承租，呎租约54元。据悉，新租客为专业人士。

康怡花园租金回报3.3厘

中原分行首席分区营业经理杨文杰指出，鲗鱼涌康怡花园B座中层3室，面积668方呎以2.3万租出，呎租34元。业主于1988年以96万一手购入，持货37年，可享28.75厘租金回报。若按估价约838万计，亦享3.3厘租金回报。

祥益区域董事袁思贤说，屯门市广场3座高层K室，面积393方呎，获租客以1.28万「即睇即租」，并预缴一年租金涉15.36万，呎租约33元。

祥益执行董事盘嘉茵指，屯门美乐花园8座中层H室，面积589方呎，获区内客以1.3万租入，呎租约22.1元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

