地监局提醒市民及地产代理业界 慎防骗徒假冒持牌地产代理

地监局近日接获举报，指有不法分子假冒持牌地产代理，局方特此提醒市民及地产代理业界提高警觉，在未核实有关人士身分之前，切勿向有关人士付款或提供个人或客户资料。

地监局近日接获一名持牌人举报，指有骗徒发放印有其牌照号码及与其名称极为相似的名片行事，该持牌人亦已报警求助。就此，地监局希望提醒市民及业界，在委托地产代理或与同业合作进行物业交易前，必须小心查证及核对有关人士的身分。

公众可以透过地监局网站内的「牌照目录」确认有关人士或公司是否持有有效地产代理或营业员牌照。只需输入持牌人姓名、地产代理公司名称、营业名称、牌照号码，或营业详情说明书号码，便可知悉相关人士或公司现时是否持有有效牌照。

同时，公众可要求有关人士出示地产代理证。地产代理证由地监局发出，该证件上印有持牌人的近照及其牌照号码及牌照届满日期等资料。

市民亦可到该名代理所属的地产代理公司/商舖核实该代理的身份。无论地产代理业务是以独资、合伙或公司形式经营，每个以特定营业名称在每个营业地点经营的商号必须向监管局申请批给一份营业详情说明书，该说明书须在有关营业地点的显眼位置展示。

地监局提醒市民及业界，如怀疑有人行骗，应向有关执法机构举报。另外，地监局再次提醒市民，网上充斥海量的物业广告而且难以确定发放者的身份。公众不要轻易相信社交媒体发放的讯息，应谨记小心核证有关人士是否持牌代理，未核实前切勿将个人资料或金钱交予对方。

