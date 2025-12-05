Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙塘禧福道洋房月租14.2万租出 持货逾1年 可享约2厘租金回报

楼市动向
更新时间：11:13 2025-12-05 HKT
发布时间：11:13 2025-12-05 HKT

私楼租金居高不下，带动豪宅租赁个案持续；消息指，九龙塘禧福道16号一幢洋房，面积3854方呎，最新每月以14.2万租出，呎租约37元；据了解，业主于去年中旬以8368万购入，持货逾1年租出，可享约2厘租金回报。

贝沙湾呎租52元

薄扶林贝沙湾6期8A座一个低层B室，面积1741方呎，属4房双套大单位，以每月9万租出，呎租约52元。大潭阳明山庄摘星楼14座低层79室，面积1624方呎，属3房户，以7.5万租出，呎租约46元。

西半山嘉兆台2座中层C室，面积972方呎的3房套单位，则以每月4.5万租出，呎租约46元。上水歌赋岭龙栢径一幢双号洋房，面积1936方呎的4房大宅，以每月租金约4.2万租出，呎租约22元。而奥运站栢景湾1期10座低层C室，面积848方呎，为3房套间隔，亦以3.95万租出，呎租约47元。

利嘉阁荃湾区区域董事李佩表示，荃湾湾景花园3座低层F室，面积约760方呎，属3房套间隔，可享全海景，认为单位空间感足够，有雅致装修，加上景观理想，议价后以2.35万租出，呎租约31元。

