牛头角利基大厦巨舖1.3亿易手 外资基金沽售 持货9年亏损7820万

近期大手物业买卖趋热闹，有业主趁势出售，由外资基金SC Capital持有牛头角利基大厦巨舖，以1.318亿易手，平均呎价3345元，买家为本地厂家，作为投资用途，料回报逾7.2厘。

连约回报逾7厘

牛头角道55号利基大厦部分零售商业楼面，涉及1楼及2楼两层巨舖，总面积约39400方呎，以1.318亿易手，平均每呎约3345元，现时由2间补习社及1间24小时健身中心租用，月租共约80万，料回报逾7.2厘。该物业由外资基金SC Capital持有，2016年斥资约2.1亿购入，持货9年帐面亏损7820万，幅度为37%。

市场消息透露，上述物业买家为本地厂家，本身亦有涉足物业投资，购入上述巨舖作为长线投资用途。

牛头角道55号利基大厦部分零售商业楼面，以1.318亿易手。

湾仔巨舖作价2.6亿沽售

今年以来除了商厦交投活跃，舖位亦受捧，今年8月，资本策略刚沽售湾仔告士打道一个巨舖，作价2.6亿，湾仔告士打道151号资本中心地下A至D、E、G、H及J号舖，建筑面积约16606方呎，以2.6亿易手，平均每呎15657元，租客为ALFA ROMEO、腾势（DENZA）旗舰展销厅，月租约130万，新买家料回报6厘。

早前美国银行中心36楼全层易手，市场消息透露，该全层登记成交为2.47064亿，建筑面积13880方呎，平均呎价1.78万，买家Golden Ocean Group Holding Ltd，以交吉形式交易，永伦集团于2006年11月，以1.735亿购入该全层，当时呎价1.25万，持货19年帐面获利7356.4万，物业升值42%。该厦属于大厦凤凰楼层，质素较其他楼层高，早前市场预期该全层呎价2万，惟实际成交呎价较预期低。