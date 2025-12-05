Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

财团西贡沙下乡村地 申建147伙 城规今审议

楼市动向
更新时间：10:36 2025-12-05 HKT
发布时间：10:36 2025-12-05 HKT

由财团持有的西贡沙下一幅「乡村式发展」用地，谋求改划住宅发展以兴建147伙；该项目早前司法覆核胜诉后发还城规会于今日重新审议，最新获规划署表示原则上不反对。

规划署原则上不反对

上述项目早于2023年向城规会申请改划建168伙住宅发展，去年遭城规会否决后，该财团随即入禀高等法院提出司法覆核，并获判胜诉，该申请发回城规会重新考虑，并在今日审议。

规划署指出，地政总署在2014年至今，沙下一带「乡村式发展」地带并未接获兴建丁屋申请；而申请改划建私人住宅部分，料不会与周围环境造成不协调，相关部门就交通等没有负面意见，故规划署原则上不反对改划建议。

财团持有的西贡沙下一幅「乡村式发展」用地申请兴建147伙，城规会今日重新审议。

据城规会文件显示，项目位于西贡沙下丈量约份第221约多个地段及毗连政府土地，即位于栢宁顿花园东南面，邻近沙下滩。目前属「乡村式发展」地带，申请带改划为「住宅(乙类)6」地带及修订适用于申请地点土地用途地带的《注释》。近月提出修订发展蓝图，缩减地盘面积约1成，单位伙数因而减少约21伙至申建147伙。

项目最新发展地盘面积约12.29万方呎，较旧方案的13.58万方呎减少约9.5%。地积比率维持约1.5倍发展，维持兴建14幢3层高洋房、3幢分层住宅，不过其中1幢由楼高9层减至8层，其余2幢维持3层及10层高不变，另有1幢会所，分层单位因由154伙减至133伙；最新该项目共提供147伙，涉及可建总楼面约18.43万方呎，对比旧方案减少约13%。

