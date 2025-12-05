楼市重拾升势今年料弹逾3% 万科周铭禧：刚需持续强劲投资客添动力

本港银行重启减息，为楼市带来有力支持。万科香港董事总经理周铭禧表示，市场对居住的刚性需求持续强劲，减息有助刺激用家加快置业步伐，同时因成本降低及租金破顶，投资客亦伺机出动，为楼市增添动力，直言楼市已重拾升势，今年楼价料反弹3%至5%。

访问言论重点 市场刚性需求持续强劲，减息有助刺激加快置业步伐

投资者伺机出动，进一步增添楼市动力

近年一些地区或盘源，内地买家所占比例相当高

楼市重拾升势，预期今年楼价反弹3%至5%

今年售楼金额逾60.2亿，主要来自大埔上然

牛头角定富街项目，部署明年底推售

周铭禧接受本报访问时表示，去年9月进入减息周期之后，本港银行五度跟随美国减息，现时最优惠利率已重返加息周期前水平，不仅有助减轻供楼人士负担，因市场刚需持续强劲，息口下行将刺激用家加快置业决定，为楼市带来实质支持。

万科香港周铭禧预期，楼市已重拾升势，预期今年楼价反弹3%至5%。

9月份差估署私人住宅租金指数破顶，10月份维持历史高位，租金持续上扬，带动租金回报率上升，周铭禧表示，投资者纷纷伺机出动，进一步增添楼市动力。

专才带来更大需求

各类型住宅物业中，楼价400万或以下单位最受追捧，原因是这类单位较容易租出，而且涉及银码较细，政府放宽细价楼印花税征收门槛，这类单位只需缴付100元印花税，入市成本进一步降低，更能吸引投资者。

政府多项政策亦有利楼市发展，其中各项输入人才计划，截至8月底合共接获超过52万宗申请，当中超过35万宗已获批，并且已有超过23万人抵港；政府锐意发展香港成为教育之都，将专上院校的非本地生自费就学人数上限，调高至相当于本地学额数目的50%，两项政策带来更大居住需求。

周铭禧指出，中国人传统「喜爱砖头」，当内地家庭来港之后，由租用住宅开始，逐渐「转租为买」，特别是政府全面撤辣之后，在港置业毋须再缴付辣税，近年一些地区或盘源，内地买家所占比例相当高，而集团旗下市区楼盘，买家亦不乏内地客。

今年首11个月，一手私人住宅合共录约1.88万宗成交，不仅较去年全年约1.58万宗，显著高出约19%，同时创2013年一手例之后新高。周铭禧表示，只要楼价合理，买家乐于入市，差估署私人住宅楼价指数已经连升5个月，反映楼市已重拾升势，预期今年全年楼价反弹3%至5%。

周铭禧又看好本港经济前景，原因除中美紧张贸易关系转趋缓和之外，金融市场表现理想，例如新股上市集资额重返全球「一哥」位置，亦利好本港经济。资料显示，截至本月初，已有逾90宗新股发行，集资额超过2600亿。

内地买家占比提高

与此同时，今年首10个月累积录约4100万访港旅客人次，按年增加约12%，当中内地旅客按年增加11%、非内地旅客按年增加16%。周铭禧指出，现时在铜锣湾及尖沙咀等闹市，能够明显感受到热闹气氛，「只要有人流，经济就可以慢慢提升」，政府支持旅游业，不断推出盛事，不仅推动旅游业，同时有利本港经济。

事实上，今年第三季本港经济按年增长3.8%，较对上一季3.1%，增速明显加快，政府更将今年全年经济增长预测，由原来2%至3%，上调至3.2%。

上然累售1046伙涉逾47亿

新盘市场气氛显著升温，今年发展商售楼「大丰收」。万科香港董事总经理周铭禧表示，今年销售金额逾60.2亿，主要来自大埔马窝路19号上然。

周铭禧表示，上然分三期发展，合共提供1650个单位，开售至今累积售出1046伙，销售金额合共逾47.8亿，买家中逾70%使用即供付款方法，计划今年内申请入伙纸，预计明年第三季交楼。

至于公司与永泰合作发展的沙田UNI Residence，开售至今累积售出逾100伙，计划明年第四季交楼。资料显示，UNI Residence位于沙田显和里7号，共提供240伙，面积介乎286至636方呎，涵盖开放式至4房间隔，包括27伙开放式、155伙1房、56伙2房，3房及4房各有1伙，项目同时提供连平台及天台特色户。

UNI Residence外貌及示范单位18D：

牛头角项目明年推

除上述两个项目之外，明年底牛头角定富街将有一个全新项目推出，现时正在进行规划设计、雕琢开则。周铭禧表示，项目位处市区，位置理想，由于因应住户需要，市区盘以短期楼花推出，不会销售长期楼花。

公开资料显示，定富街项目来自收购旧楼，2023年4月透过强拍，以底价4.525亿统一业权发展，去年1月获准兴建商住物业，总楼面面积约9.34万方呎。

周铭禧表示，万科香港全方位觅地，除政府土地及市建局招标项目外，未来会继续在市场物色合适的投资机会。

记者 吴琳璇 摄影 何健勇