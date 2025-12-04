Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上月5项目获批售楼纸 涉2125伙

楼市动向
更新时间：17:46 2025-12-04 HKT
发布时间：17:46 2025-12-04 HKT

地政总署最新公布，上月有5个项目获批售楼纸，共涉2,125伙，相较10月的860伙大增近1.5倍，其中会德丰地产旗下的古洞24区项目1期及2期均于上月获批，分别提供457及324伙，预计于2027年9月及12月分阶段落成，楼花期大约22及25个月。

而会德丰地产与港铁合作的黄竹坑站港岛南岸6A期及6B期，亦同样于上月获批预售，分别提供463及154伙，预计落成日期则为2027年的5月底及11月底。

此外，新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期都获批预售，该期数设727伙，预计于2026年9月底落成，距今大约10个月。

另一方面，上月仅有1个全新项目申请预售，为新地元朗锦田下高埔村项目，提供566伙，预计于2027年4月底落成。值得一提的是，九仓牵头发展的山顶文辉道2号豪宅项目于上月撤回预售申请，并拆分为3个期数重新入纸，合共涉及伙数维持41伙。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
8小时前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
10小时前
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
11小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
2025-12-03 18:04 HKT
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
马鞍山新港城。资料图片
珍惜生命｜马鞍山新港城情困妇堕楼 当场不治
突发
6小时前
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
社会
21分钟前