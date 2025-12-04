上月5项目获批售楼纸 涉2125伙

地政总署最新公布，上月有5个项目获批售楼纸，共涉2,125伙，相较10月的860伙大增近1.5倍，其中会德丰地产旗下的古洞24区项目1期及2期均于上月获批，分别提供457及324伙，预计于2027年9月及12月分阶段落成，楼花期大约22及25个月。

而会德丰地产与港铁合作的黄竹坑站港岛南岸6A期及6B期，亦同样于上月获批预售，分别提供463及154伙，预计落成日期则为2027年的5月底及11月底。

此外，新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期都获批预售，该期数设727伙，预计于2026年9月底落成，距今大约10个月。

另一方面，上月仅有1个全新项目申请预售，为新地元朗锦田下高埔村项目，提供566伙，预计于2027年4月底落成。值得一提的是，九仓牵头发展的山顶文辉道2号豪宅项目于上月撤回预售申请，并拆分为3个期数重新入纸，合共涉及伙数维持41伙。