上月5新盘批预售涉2125伙 创逾半年新高 会德丰古洞瞩目

楼市动向
更新时间：17:46 2025-12-04 HKT
发布时间：17:46 2025-12-04 HKT

整体楼市正面发展，连带获批预售楼花项目续增加，上月共有5个私人住宅项目获批预售，合共涉及2125伙，创逾半年新高。其中，较瞩目项目为会德丰地产古洞新盘，「一口气」批出两期的售楼纸，合共涉及781伙。

地政总署资料显示，今年11月有5个住宅项目获批预售，合共涉及2125伙，相较10月的860伙大增近1.5倍。会德丰地产旗下的古洞24区项目1期及2期均于上月获批，分别提供457及324伙，预计于2027年9月及12月分阶段落成，楼花期大约22及25个月。发展商指现正积极筹备推盘，将适时公布进一步消息，市场料会成为该区首个开售的项目。

古洞新盘共涉781伙

而会德丰地产与港铁合作的黄竹坑站港岛南岸6A期及6B期，亦同样于上月获批预售，分别提供463及154伙，合共涉617伙，预计落成日期则为2027年的5月底及11月底。港岛南岸共分作6期发展，是次获批项目属压轴一期，并由会德丰地产于2021年投得。

此外，新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期都获批预售，该期数设727伙，预计于2026年9月底落成，距今大约10个月。发展商曾透露，项目主打1房至3房单位，料能迎合不同种类客源的喜好，详细推售计划有待稍后再作公布。随着先前开售的SIERRA SEA 1A（2）期及1B期即将交楼，市场估计新期数项目最快月内有机会推出。

文辉道项目拆分为3期

另一方面，上月仅有1个全新项目申请预售，为新地元朗锦田下高埔村项目，提供566伙，预计于2027年4月底落成，距今约17个月。项目位于映河路1A号，即坐落同系项目尔峦旁边。

值得一提的是，九仓牵头发展的山顶文辉道2号豪宅项目于上月撤回预售申请，并拆分为3个期数重新入纸，分别提供11伙、22伙及8伙，合共涉及伙数维持41伙不变。

若以不同地区划分，新界区有10个项目待批，提供3802伙占最多；其次为九龙区，有9个项目待批，涉及2908伙，而港岛区就有6个待批楼盘，提供477伙。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

