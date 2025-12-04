10月私楼落成量3820伙 按月弹升2.8倍
更新时间：17:39 2025-12-04 HKT
发布时间：17:39 2025-12-04 HKT
发布时间：17:39 2025-12-04 HKT
根据差饷物业估价署今日（4日）公布的最新资料，今年10月私宅落成量录3,820伙，创10个月单月新高，对比9月的1,004伙弹升2.8倍。总结今年首10个月累积落成量达约17,174伙，占今年全年预计落成量约20,862伙的约82.3%。
今年截至10月落成私宅单位中，仍以面积约431方呎以下细单位占多，达8,941伙，占整体落成量约52.1%；面积约432至752方呎单位落成量涉6,223伙，占整体约36.2%。
而面积753至1075方呎单位亦有1,240伙，占整体约7.2%；面积1076至1721方呎单位有606伙，占整体约3.5%；面积1722方呎或以上豪宅单位仅有164落成，是各类单位中最少，占整体约1%。
最Hit
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金 加入保良局身居要职 遇80岁婆婆无家可归心酸
2025-12-03 17:00 HKT
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
2025-12-03 18:04 HKT
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
2025-12-03 12:39 HKT