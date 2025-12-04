租金破顶 屋苑纷录「租转买」 太古城3房1260万售 属市价水平

住宅租金破顶，不仅吸引投资客转趋积极，同时带动「转租为买」个案趋增，并且以市价主导。美联分行营业经理汤伟明表示，鲗鱼涌太古城刚燕宫阁高层B室，面积约785方呎，3房间隔，原开价约1280万放售，最新获外区租客以1260万承接，呎价约16051元，属市价水平。

美联分行高级分区营业经理梁苇姮表示，大埔白石角天赋海湾1期19座中层C室，面积约933方呎，属3房套连工人套房间隔。据了解，单位早前以1100万放售，议价后以1072万易手，呎价约11490元，属市场价成交，买家为同区租客，见现时「供平过租」，逐决定「转租为买」。

投资客购现崇山收租

除「租转买」个案增多之外，投资客入市态度亦趋积极。利嘉阁分行联席董事李嘉辉表示，黄大仙现崇山5B座中层D室，面积约523方呎，属2房间隔，议价后以858万成交，呎价约16405元。买家为投资客，购入单位将作长线收租之用，按现时单位市值租金每月约2.4万计算，租金回报率约3.4厘。

美联分行高级分区营业经理黄国辉表示，火炭骏景园2期11座高层G室，面积约974方呎，属3房套间隔。单位早前以1288万放售，议价后轻微减价10万，以1278万成交，呎价约13121元，属市价水平。买家为投资客，若按现时单位市值租金每月约3.3万计算，租金回报率约3.1厘。



