Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伦敦新盘间隔多元 售价由496万起 部分单位可览泰晤士河全景

楼市动向
更新时间：06:00 2025-12-07 HKT
发布时间：06:00 2025-12-07 HKT

英国最新来港推售的County Hall Kingston，售价约由英镑48万起，折合港币约496万。

由英国发展商London Square发展，位於伦敦皇家京士顿区的住宅项目County Hall Kingston共2幢住宅大厦，楼高4至6层，是次推售包括开放式至3房及复式单位，面积403至1852方呎，部分单位可览泰晤士河全景。项目预计2027年秋季起陆续交楼。

住户更可专享名为「1893会所」的尊贵设施，包括24小时礼宾服务、健身室、私人影院、品酒室及游戏室等，并设有私人庭院，为住户提供全方位奢华生活体验。

拥卓越教育资源

项目所在京士顿区以其卓越教育资源闻名，周边汇聚多间顶尖学府，步行2分钟即达京士顿大学，区内更拥有众多获Ofsted评级「优秀」的中小学校，包括著名的Tiffin School和The Tiffin Girls' School，为子女提供一条龙的优质教育途径，成为注重子女教育的家庭的理想居所。

County Hall Kingston地理位置优越，由项目徒步约16分钟直达South Western Main Line的京士顿铁路站，快车16分钟可到伦敦Waterloo；前往M25高速公路亦仅需短暂车程。伦敦希斯鲁机场可于30分钟内到达。

项目坐落京士顿市中心核心地带，周边生活配套完善。步行10分钟可到有800年历史的京士顿市集，8分钟抵达里奇蒙公园。 发展商委托JLL仲量联行协助销售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
19小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
11小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
20小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
11小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
17小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
8小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
20小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
14小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
17小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
14小时前