伦敦新盘间隔多元 售价由496万起 部分单位可览泰晤士河全景

英国最新来港推售的County Hall Kingston，售价约由英镑48万起，折合港币约496万。

由英国发展商London Square发展，位於伦敦皇家京士顿区的住宅项目County Hall Kingston共2幢住宅大厦，楼高4至6层，是次推售包括开放式至3房及复式单位，面积403至1852方呎，部分单位可览泰晤士河全景。项目预计2027年秋季起陆续交楼。

住户更可专享名为「1893会所」的尊贵设施，包括24小时礼宾服务、健身室、私人影院、品酒室及游戏室等，并设有私人庭院，为住户提供全方位奢华生活体验。

拥卓越教育资源

项目所在京士顿区以其卓越教育资源闻名，周边汇聚多间顶尖学府，步行2分钟即达京士顿大学，区内更拥有众多获Ofsted评级「优秀」的中小学校，包括著名的Tiffin School和The Tiffin Girls' School，为子女提供一条龙的优质教育途径，成为注重子女教育的家庭的理想居所。

County Hall Kingston地理位置优越，由项目徒步约16分钟直达South Western Main Line的京士顿铁路站，快车16分钟可到伦敦Waterloo；前往M25高速公路亦仅需短暂车程。伦敦希斯鲁机场可于30分钟内到达。

项目坐落京士顿市中心核心地带，周边生活配套完善。步行10分钟可到有800年历史的京士顿市集，8分钟抵达里奇蒙公园。 发展商委托JLL仲量联行协助销售。