商厦单月录122宗成交逾4年高位 工商舖整体注册「额量齐升」

楼市动向
更新时间：11:41 2025-12-04 HKT
发布时间：11:41 2025-12-04 HKT

美联工商舖资料研究部综合土地注册处资料显示，2025年11月工商舖整体注册「额量齐升」，注册量录373宗，按月回升6.9%，更创自今年7月以来四个月新高，同期注册金额连升两个月至46.5亿，按月升约22.3%。

总结今年首十一个月，整体工商舖注册额量超越去年全年，注册量共录4125宗，较去年全年高出19%，创3年新高，有力挑战2022年4475宗水平，本年迄今金额录约491亿，超越去年全年近5%，同创3年新高。

商厦表现「一枝独秀」

工商舖三大板块个别发展，其中商厦表现「一枝独秀」，11月商厦注册量达121宗，按月升37.5%，创自2021年7月后逾4年新高，金额录21.3亿，按月升33%，累计今年首十一个月，商厦注册量达1062宗，超越去年全年46%，金额录约211亿，超越去年全年38%。

商舖按月升22.2%至88宗，金额按月升24%至10.5亿，今年首十一个月总注册量录970宗，超越去年全年约4%；金额则录142.2亿，达去年全年约83%，全年金额有望超越去年。

美联集团行政总裁（住宅）暨美联工商舖行政总裁马泰阳指，工商舖注册额量齐升，反映用家及投资者趁低吸纳。随着教育行业日益蓬勃，加上金融业及旅游业恢复畅旺，形成「三头马车」带动大市，三大行业公司及机构趁机扩张。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

