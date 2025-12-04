碧瑶湾银主盘获10客竞抢 抢高33%至1503万拍出

整体楼市气氛转旺，吸引一众用家及投资客转投拍卖场寻「笋盘」。忠诚拍卖行昨日举行拍卖会，即场推出约21项物业拍卖，即场拍出5个物业，最瞩目为薄扶林碧瑶湾一个银主盘，获10组客抢购，成交价1503万。

忠诚拍卖行发言人表示，薄扶林碧瑶湾27座低层C室，面积1314方呎，银主开价1133万，获10组客抢购，并抢高370万或约33%，最终以1503万连一个车位拍出，呎价11438元。若以原业主于1996年的545万购入价计，单位29年内升值958万或约176%。

LP10连平台户1051万售

将军澳日出康城LP10第2B座低层A室，面积832方呎，附连119方呎平台，银主开价891万，吸引4组客抢高160万或约18%，最终以1051万拍出，较银行估价的1188万低137万或约12%，呎价12632元。若以原业主于2022年2月的1560.9万购入价计，在3年间帐面蒸发约509.9万或约33%。

观塘协和大厦高层G室，面积305方呎，属法院令物业，开拍价200万，最终以开拍价拍出，呎价6557元。

康乐园拍卖前1028万沽

除住宅物业外，同场亦拍出2个商舖单位，分别为尖沙咀首都广场低层3个单位银主盘，面积112方呎，开拍价70万，最终以86万成交，呎价约7679元。另一个为同层另外2个单位银主盘，面积109方呎，开拍价66万，最终以84万拍出，呎价7706元。

另外，拍卖前亦售出5项物业，其中大埔康乐园康乐园一幢单号事故洋房，面积约1596方呎，早前以1180万推拍2次，最新减价200万至980万再推拍，最终在拍卖前获同屋苑业主以1028万承接，对比银行估价1900万，低出872万或约46%，呎价6441元。

