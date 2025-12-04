今年来强拍申请5宗创三年高 恒基涉3宗同类个案

政府去年底放宽申请强拍门槛至七成业权后，重新挞着发展商旧楼并购意欲；据本报统计，今年以来土地审裁处接获5宗强拍申请，已超过去年全年水平，创近3年来最多，当中恒基占最多，涉及3宗同类个案。

今年以来土地审裁处共接获5宗强拍申请，均属相邻地盘以合并形式申请强拍的项目，单计宗数已超越去年全年1宗纪录，追平2023年全年5宗水平，属近3年来最多。

恒基占3宗最多

上述5宗强拍申请中主要由恒基提出，并集中于港岛半山一带，最新为今年10月入禀申请强拍的西半山棕榈阁，该公司已持有约71.43%业权，市场估值逾6.53亿，亦是今年以来涉及金额最贵重个案。

上述旧楼早于1965年落成入伙，至今刚达约60年楼龄，刚符合新强拍门槛，财团只须集齐约70%业权便可申请强拍。现时余下6个住宅单位及6个车位并未成功收购，市场估值介乎2705至2852万，当中住宅单位估值约2549万至2696万，车位估值约130万至208万。

棕榈阁位于罗便臣道55号，项目属999年期的「千年地契」，无重建限制，项目地盘面积约1.69万方呎，属住宅（乙类）地带，建筑物高度限制约230米（主水平基准以上），按地积比率5倍计算，涉及可建总楼面约8.46万方呎。

麦当劳道项目联同小业主申请

最为特别为中半山麦当劳道65至73号旧楼，由恒基破天荒联同约26名小业主共同提出申请，料属于近7年以来，再有小业主联权形式提出强拍申请。当中恒基旗下巨润发展公司，持有该项目约17.14%业权，其余申请人个人名义小业主占14个，另有11家公司，整个项目市场估值逾4.01亿。

其次为罗便臣道88号崇楼、罗便臣道90至92号丽祥楼，以及罗便臣道94至96号旧楼，今年初已递交强拍申请，当时恒基只持有丽祥楼69.23%业权，在新修订旧楼强拍条例下，容许相邻地盘以合并形式提交申请，而上述三个地段合并后，该公司合共持有约91.67%业权，符合申请强拍要求，为今年首宗强拍申请。

而由财团并购的西营盘第三街151至153号旧楼，亦申请强拍以统一业权发展，该财团平均持有约70%业权，整个项目市场估值约7075万。当时尚有3个物业并未成功收购，包括永伦持有的一个单位，市场估值约545万。

除港岛区外，由资深投资者卢华家族并购的九龙城衙前围道118号及120号旧楼，亦申请强拍，该家族平均持有87.6%业权，当时余下1个单位未成功收购，而120号市场估值约5901.3082万；另外，整个项目重建价值约7920万。